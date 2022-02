La camarera del cliente que fingió asfixiarse para no pagar: “Mientras llegaba la ambulancia se puso a fumar”

¿Fingirías que te estas asfixiando, que te falta el aire, para evitar pagar la cuenta en un restaurante? Es lo que ha ocurrido en un céntrico establecimiento de Málaga capital. Se trata de una rocambolesca historia que hemos contado en COPE y de la que vamos conociendo más detalles.

Eran las 20 horas del domingo 30 de enero. Como es habitual, la céntrica Plaza del Obispo de Málaga capital, junto a la Catedral, estaba de bote en bote. Allí, varios bares y restaurantes tenían sus mesas abarrotadas. En uno de esos establecimientos se encontraba el protagonista de la historia.

Un hombre de 53 años y aspecto normal, tomó asiento en La Taberna del Obispo y solicitó ser atendido. Cuando se acercó la camarera pidió media ración de boquerones, una de gambas al pil pil y dos tercios de cerveza. El cliente degustó tranquilamente las viandas, y cuando llegó una cuenta que no llegaba a los 30 euros, comunicó al personal que no se encontraba bien “decía que le faltaba el aire, que no podía más. Que por favor le llevara una bolsa y llamara a una ambulancia”, narra a Mediodía COPE, Lili, una de las camareras que lo atendió.

SE PUSO A FUMAR

Rápidamente le acercaron una bolsa para que pudiera realizar respiraciones y daban aviso al 061 para solicitar presencia médica en el establecimiento. Mientras tanto, el cliente hizo algo que nadie esperaba “se sacó tabaco de liar para hacerse un cigarrillo. Nos pareció raro que una persona que se está ahogando, que le falta el aire, se ponga a fumar”, relata Lili.

AGRESIVO

Cuando el personal le afeó el gesto, el cliente se puso violento con la camarera y con los sanitarios, a los que insultó e intentó agredir una vez que confirmaron que, aquel hombre estaba fingiendo la asfixia. Incluso intentó entrar en el interior de la ambulancia para alcanzar a los sanitarios, algo que no consiguió.

Ante esta situación, se dio aviso a la Policía Nacional, que acudió al restaurante. La patrulla procedió a la identificación y detención del agresor, quien durante el desarrollo de la intervención presentó una actitud agresiva frente a los agentes. El detenido, como autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.