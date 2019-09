Buero Vallejo o un texto sobre la Generación Z para la Selectividad de septiembre

Más de 1.300 alumnos de la provincia han comenzado esta mañana los exámenes de Selectividad, en esta convocatoria de septiembre. Las pruebas serán hasta el jueves, hoy ha sido el turno de las materias comunes: Lengua y Literatura, Lengua Extranjera e Historia de España. De esos 1.300 alumnos, por cierto, algo más de 300 se han presentado solo para subir nota.

En Lengua y Literatura, los alumnos han podido elegir para analizar un texto de 'Historia de una escalera' de Antonio Buero Vallejo o un texto periodístico de El País sobre la Generación Z. Las notas provisionales se publicarán a partir del 19 de septiembre, el jueves de la semana que viene, a partir de las doce del mediodía. A partir de ahí, podrán presentar la preinscripción de la matrícula, pero no todas las carreras, a estas alturas, tienen plaza. Lo explica la directora del Secretariado del Servicio de Acceso a la Universidad de Málaga, Beatriz Lacomba, "queda ingeniería, filosofía y letras, historia, historia del arte, ciencias, pero esto es muy provisional, no se adjudica por ahora septiembre hasta que no se adjudiquen las plazas de Junio", comentó en el día de hoy la directora.

Los resultados serán dados a conocer por cada universidad el 18 de septiembre a partir de las doce del mediodía, en el horario que cada una determine. La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 26 de septiembre. La segunda y última adjudicación se hará el 2 de octubre. Para este año hay varias novedades. Los exámenes comenzarán a las 8.30 horas todas las jornadas, media hora más temprano que en las convocatorias precedentes, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación. La segunda novedad es que se introduce por primera vez la posibilidad de examinarse de una segunda lengua extranjera, de entre las sometidas a examen: alemán, francés, inglés, italiano y portugués.