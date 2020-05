Benito Zambrano y la industria audiovisual ante el coronavirus: “No tenemos un trabajo fijo”

Que el arte no para tampoco en estado de alarma es algo que estamos demostrando semana tras semana en ‘Andalucía Va de Cultura’. Y un claro ejemplo es ‘Mariposa’, la nueva canción del malagueño Pablo López. El tema ya lo tenía preparado antes de que irrumpiera al coronavirus, de hecho estaba listo incluso el videoclip para lanzarlo más adelante… y la fecha ha llegado en confinamiento.

BENITO ZAMBRANO Y EL SECTOR AUDIOVISUAL

Ante la amenaza del coronavirus, el sector audiovisual andaluz se ha unido: nace la Plataforma del Audiovisual Andaluz, de la que forman parte 27 entidades del sector cinematográfico y audiovisual de nuestra tierra. Por ejemplo, los festivales de cine de Málaga, Huelva, Cádiz o Sevilla, la Andalucía Film Commission… empresas del sector… Y uno de los portavoces de esta recién creada plataforma es el director lebrijano, Benito Zambrano, que ha pasado por ‘Andalucía Va de Cultura’.

“El sector audiovisual andaluz estaba en un momento maravilloso y mágico, estábamos creciendo mucho en los últimos años, creando mucho empleo y riqueza y con gran éxito nacional e internacional y este parón hace mucho daño cuando tenemos una industria con una debilidad económica fuerte”, explica Benito Zambrano sobre la necesidad de poner en marcha esta organización sectorial, que nace para hacer propuestas a las administraciones para salir de la situación en la que ahora se encuentra la industria audiovisual.

El director de ‘Solas’, ‘Habana Blues’, ‘Intemperie’ o ‘La voz dormida’ explica que este sector trabaja por proyectos –por película en su caso- de forma “muy intermitente”. “No tenemos un trabajo fijo, sino que hay rachas buenas y rachas malas y eso hace mucho daño a la hora de mantener una continuidad económica”, dice el director.

Según Zambrano, el estado de alarma ha paralizado más de cien rodajes, tanto de producciones andaluzas como otras que iban a tener a Andalucía como escenario. En este sector “no se puede teletrabajar”, lamenta.

Hablamos de una integración de profesionales sin precedentes, ejemplo que de toda crisis nace una oportunidad; el coronavirus ha tenido entre sus consecuencias el nacimiento de esta organización y Zambrano se felicita por ello.

Se trata de un sector que, antes de la pandemia, estaba viviendo un momento dulce, después de años “muy oscuros”. Solo en rodajes, en un año el sector audiovisual andaluz es capaz de generar casi 24.000 empleos y una repercusión económica de 130 millones de euros. Lo que generan las empresas de posproducción, eventos cinematográficos, distribución, exhibición… según la Consejería de Empleo de ahí nacen casi 40.000 puestos de trabajo y 450 millones de euros.

VISITAS VIRTUALES A LOS PATIOS DE CÓRDOBA

Mes de mayo, mes de las flores y mes de los Patios Cordobeses. Que no podamos visitarlos en persona no significa que no podamos pasear también este año por los patios. Y para ello, la gran aliada es la tecnología, gracias a la iniciativa ‘Abriendo puertas’ que pone en marcha el Ayuntamiento de Córdobaen colaboración, entre otras, con la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses que preside Miguel Ángel Roldán, que ha pasado por 'Andalucía Va de Cultura'.

Esas visitas virtuales en 360 grados por los patios de Córdoba, a través de varias rutas, se pueden seguir a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube del Ayuntamiento de Córdoba. También están disponibles las visitas en la app gratuita ‘Córdoba360’.

EL KANKA CANTA AL CONFINAMIENTO

A la lista de artistas andaluces que le han puesto música al confinamiento se ha sumado Juan Gómez ‘El Kanka’, que ha compuesto una canción durante el confinamiento, ‘Sabéis quiénes sois’, un canto a la felicidad de estar con nuestros seres queridos. Un tema que puedes escuchar esta semana en ‘Andalucía Va de Cultura’.