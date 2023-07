Un experto en nutrición alerta sobre el ayuno intermitente: "Asegúrate de lo que ingieres"

El ayuno intermitente es una práctica nutricional en la que se distribuyen los horarios de las comidas de una forma distinta a la tradicional. Esta estrategia se basa en cómo distribuir la jornada para comer en unas horas determinadas del día dejando otra parte del día libre de ingestas, es decir, en ayunas. Antonio Zoido, fundador y director de AZ Nutrición, considera que el ayuno implica "estar como mínimo entre diez y 14 horas sin haber ingerido alimento". Existen dos tipos de ayunos, el ayuno de ventana y el ayuno ADF (alternate day fasting).

AYUNO DE VENTANA

El ayunto de ventana es el tipo de ayuno intermitente más aplicado y consiste en dividir el día en dos partes, donde comemos en una de ellas y ayunamos en la otra. Zoido señala que dentro del ayuno ventana existen tres subtipos:

- Ayuno 12/12: Sería una versión muy suave, donde estaríamos doce horas ayunando y doce horas en las que repartiríamos las diferentes comidas del día. Esta es una propuesta que recomendamos de forma general, ya que es muy recomendable para dejar un descanso en nuestro tracto digestivo.

- Ayuno 14/10: Aquí el ayuno sería de 14h y concentraríamos las comidas en las otras 10h.

- Ayuno 16/8: Aplicaríamos lo mismo aumentando a 16h sin comer.

AYUNO ADF

Ayuno ADF (alternate day fasting) consiste en realizar ayunos de 24h. El protocolo más conocido es el eat-stop-eat, donde realizaremos un ayuno de 24h una o dos veces en una semana, con la condición de que no sean días consecutivos, el conocido como 5:2. "Siempre es recomendable que la transición sea progresiva y no pasar de no haber seguido nunca estas estrategias a estar sin comer durante 24 horas", indica el experto.

En ocasiones queremos seguir el ayuno, pero estar tantas horas sin comer nos acaba provocando ansiedad y acabamos con ansiedad y alimentos que no son saludables. Si es tu caso no debes seguir el ayuno y no te sientas mal por ello, cada uno tiene su ritmo y es importante respetarlo.

BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES

Aunque se han atribuido numerosos beneficios a ayunar, debemos ser cautos al abordar estos aspectos, ya que muchos de ellos no tienen evidencia científica en humanos. Debemos tener en cuenta que los beneficios que nos puede aportar seguir esta estrategia también son alcanzables sin necesidad de acudir al ayuno, con una estrategia nutricional bien pautada y personalizada a cada caso.

En situaciones de sobrepeso u obesidad, en casos de diabetes tipo II o prediabetes o en casos de síndrome metabólico, el ayuno podría ser una buena estrategia a utilizar siempre y cuando la ventana de comidas se realice durante las horas de sol. Seguir la crononutrición y comer durante las horas del día y ayunar cuando no hay sol, ha demostrado una mejora de la sensibilidad a la insulina.

El ayuno se desaconseja en niños, mujeres embarazadas y ancianos, personas con TCA, en casos de alteraciones hormonales si hay bajo porcentaje de masa grasa y en caso de estar tomando determinada medicación. Esto se debe a que vamos a disminuir el consumo de comida y por lo tanto de energía, a priori, no sería la mejor estrategia a utilizar.

Zoido afirma que lo fundamental es "asegurarte de que lo que ingieres, es lo que tú necesitas y en las cantidades y frecuencia que necesitas". Por lo tanto, antes de pensar en "ayunar" debes aprender a "comer". Lo contrario sería empezar la casa por el tejado. El experto afirma que la mejor dieta es aquella que "puedas mantener a largo plazo".

Además, Zoido recuerda la importancia de la dieta: "Comer dos o tres raciones de verduras al día, piezas de fruta diarias, hidratos de carbono y, en forma de proteína, las legumbres cuatro veces a la semana".