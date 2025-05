Atención sanitaria a turistas extranjeros en Málaga: ¿es gratis?

Málaga - Publicado el 28 may 2025, 16:14

Seguro que has escuchado o has pronunciado alguna vez la afirmación: “Hay extranjeros que vienen a Málaga a operarse porque aquí es gratis”. ¿Esa afirmación es cierta? La respuesta es que no, aunque con matices. La clave es la Tarjeta Sanitaria Europea que cualquier ciudadano de la Unión Europea, puede solicitar de manera gratuita.

Si un ciudadano europeo acude a un ambulatorio o a un hospital público en Málaga con su tarjeta sanitaria europea, será atendido sin tener que pagar nada, pero con una condición. Según explica la jefa de Atención al Usuario del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Maribel González, esa tarjea “da derecho” a ser atendido sin coste ante “una patología que surja en el lugar en el que [la persona] esté en ese momento”, como “una caída o una fractura”, de forma que tendrá “la misma atención que un ciudadano de nuestra comunidad”.

CASOS URGENTES

Es decir, ese ciudadano europeo con tarjeta sanitaria europea será atendido en un centro sanitario público de manera gratuita siempre que sea un caso urgente (ya se trate de una consulta, de poner un tratamiento o, incluso, de una operación). “Si es urgente, se cubre; si es algo programable por una patología que tiene que estudiarse, tiene que irse a su país para que le sigan el estudio”.

¿Y cómo se valora la urgencia o no de un caso? Según Maribel González, si un ciudadano extranjero “entra en un centro de salud demandando asistencia sanitaria y el médico detecta que es algo que trae crónico o que trae de su país, lo remite a que sea estudiado en su país”.

Por tanto, un ciudadano europeo con Tarjeta Sanitaria Europea con un problema de salud urgente es atendido de forma completamente gratuita en un hospital o centro de salud malagueño. Pero para quienes no cumplen con esos requisitos (porque ese extranjero no tarjeta sanitaria europea o porque viene de un país de fuera de la Unión Europea), para estos casos el Servicio Andaluz de Salud tiene tasados los precios de asistencias sanitarias de todo tipo. Son los precios públicos por los servicios sanitarios... una tabla de precios oficial, actualizada hace casi un año, en junio del año pasado.

TARIFAS OFICIALES

Te vamos a dar algunos ejemplos de lo que tiene que pagar una persona extranjera por ser atendida en la sanidad pública de Málaga (siempre que no tenga tarjeta sanitaria europea o si el caso no es urgente).

Una consulta médica en un centro de salud cuesta 53 euros.

Una operación de apendicitis ronda los 6.000 euros y extirpar las amígdalas está tasado en 3.400 euros.

Por una intervención por una luxación de cadera o fractura de pelvis, el SAS cobra casi 3.000 euros.

El precio alcanza los 12.000 si se trata de implantar un marcapasos.

Y si hablamos de un trasplante renal (un trasplante de riñón), entonces la intervención ronda los 30.000 euros.

La asistencia de una UVI móvil tiene un precio de 1.200 euros y si ese servicio lo presta un helicóptero sanitario, entonces la factura roza los 7.800 euros.

¿cómo se paga la asistencia sanitaria?

Son algunos ejemplos de lo que los extranjeros SIN tarjeta sanitaria europea tienen que pagar por ser atendidos por el SAS. ¿Y cómo se hace el pago? La jefa de Atención al Usuario del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, Maribel González, explica que una de las vías es, directamente, ir al banco: “Tenemos un trámite para cobrar esa asistencia, nos quedamos con todos sus datos y le damos un documento para ir al banco”.

Esa es la opción del pago presencial, acudir al banco. Otra opción es on line: se puede pagar el servicio sanitario como cualquier compra por Internet. “Entrando en la página de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, si la persona extranjera tiene su tarjeta de crédito y un móvil, entrando en esa página y rellenando todos los datos, a su móvil le llega un número PIN, lo registramos y automáticamente le llega a su tarjeta, como si comprara algo por Internet”.

Así que los ciudadanos extranjeros que, por ejemplo este verano, vayan a pasar una temporada en Málaga, solo recibirán atención sanitaria gratuita si disponen de la tarjeta sanitaria europea y si su caso es urgente. Pero en ningún caso es cierto eso que seguramente has escuchado alguna vez, de que los turistas vienen a Málaga a operarse porque aquí les sale gratis.

Un asunto que aclaramos a las puertas del verano, cuando más extranjeros vienen a la Costa del Sol. Un dato: en 2024, solo en los meses de verano (entre junio y septiembre) y solo en hoteles, se alojaron más de un millón seiscientos mil viajeros extranjeros. La mayoría de ellos europeos con posibilidad, por tanto, de acceder a esa tarjeta sanitaria.