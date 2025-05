Así vivió el equipo de COPE Málaga la Gran Procesión por el Jubileo de las Cofradías: "La noche en el calabozo de Roma"

Málaga - Publicado el 20 may 2025, 13:48 - Actualizado 20 may 2025, 14:07

“Yo pensé realmente que pasaba la noche en el calabozo de Roma”, dice entre risas Mónica García, jefa de Redacción Única de COPE Málaga.

UN TRABAJO PLANIFICADO PREVIAMENTE

Hace justo tres meses tomamos una decisión que, a día de hoy, podemos decir con orgullo que fue todo un acierto: enviar un equipo de enviados especiales de COPE a Roma para contar, desde dentro, cada instante de la histórica Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías. Y aunque la retransmisión ha durado tres intensos días, en realidad, todo comenzó mucho antes.

Desde hace semanas, incluso meses, veníamos trabajando en la planificación de cada detalle: los permisos de grabación, las acreditaciones, las entrevistas, la estructura de los especiales de radio, los puntos de conexión, la agenda de actos… Todo diseñado con precisión para poder trasladar a los oyentes no solo la información, sino también la emoción de un momento único: la Virgen de la Esperanza de Málaga, el Cristo de la Expiración de Sevilla y el Nazareno de León procesionando por las calles de Roma, ante la mirada de peregrinos de todo el mundo.

La virgen de la Esperanza acercándose a la Tribuna de Autoridades, junto al Circo Máximo

Han sido días de jornadas maratonianas, de trabajo casi sin descanso, de conexiones en directo para COPE y TRECE TV, de improvisaciones sobre la marcha cuando cambiaba el programa oficial, de crónicas bajo el sol romano y de emociones que traspasaban los micrófonos. Pero también han sido días de compañerismo, de ilusión y de una responsabilidad inmensa: la de ser testigos privilegiados de un acontecimiento que quedará para siempre en la historia de nuestras cofradías… y también en la nuestra como periodistas.

PEDRO GONZÁLEZ: “SE ME HIZO UN NUDO EN LA GARGANTA”

Pedro González informando para COPE con la Basílica de San Pedro de fondo

El veterano Pedro González, que ha narrado la Semana Santa para COPE Málaga en los últimos 30 años, no pudo evitar las lágrimas. “Escuchar la saeta que Diana Navarro le dedicaba a la Virgen de la Esperanza, con el Coliseo de fondo, el público en absoluto silencio... Se me saltaron las lágrimas, no pude evitarlo. Fue lo mejor que puede vivir en Roma”, recuerda el enviado especial de COPE a Roma.

CARMEN CERBÁN: “TODO EL TIEMPO ME PREGUNTABAN POR CARLOS HERRERA”

“Era increíble ir por las calles de Roma y encontrarme con tantos oyentes de COPE. No había nadie que no me preguntara por Carlos Herrera y por Adolfo Arjona. A veces no somos conscientes, pero los oyentes nos conocen y saben que ellos dos son ‘los ejes vertebradores’ de la COPE, como dicen los compañeros del Grupo Risa”, recuerda entre risas Carmen Cerbán, redactora de COPE Málaga también enviada a la capital italiana para narrar para toda España lo que estaba ocurriendo en la Gran Procesión del sábado, 17 de mayo.

Carmen Cerbán entrevistando a David, un malagueño desplazado a Roma para disfrutar de la Gran Procesión

ANDRÉS ATIENZA: “QUÉ LOCURA DE TAXISTA”

Los enviados especiales llegaron el jueves, 15 de mayo, a primera hora. Desde el primer momento tenían un cuadrante con las intervenciones que cubría cada uno de ellos para los programas de COPE y de TRECE. Han sido muchas horas de trabajo, en una ciudad que no conocen como la suya, pero también ha habido momento para las risas.

“Nos reíamos por no llorar, pero yo pensé que en uno de los trayectos nos la pegábamos. Los taxistas en Roma harían saltar por los aires cualquier termómetro de estrés”, destaca Andrés Atienza cuando se le pregunta por el momento más loco del viaje de trabajo.

Andrés Atienza entrevistando al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

Andrés destaca que en un momento llegó a tener la duda de si estaba en la Semana Santa de Málaga: “volví a ver a gente que solo veo en esa época y, sin embargo, estaba en Roma”.

MÓNICA GARCÍA: “PENSÉ QUE TERMINABA EN EL CUARTELILLO DE ROMA”

“Si me preguntan cuál fue mi momento más especial, lo tengo claro. Ocurrió a las seis y media de la tarde, cuando la Virgen de la Esperanza pasó por la tribuna de autoridades. Yo estaba allí, narrando en directo, tratando de poner palabras a lo que veía, pero también dejando espacio para que los oyentes pudieran escuchar a la Banda de Música de la Esperanza, que en ese momento interpretaba una marcha que me erizó la piel”, explica Mónica García.

La imagen del momento hubiera dejado sin palabras a cualquiera: el cielo gris de Roma dejaba caer algunas gotas de lluvia, en ese momento se abrió un pequeño claro en el cielo por el que un rayo de sol entró para alumbrar directamente el trono dorado de la virgen malagueña. “Ese efecto visual, con el incienso que dejaba una especie de niebla blanca, con ese olor tan cofrade y, además, la marcha que en ese momento interpretaba la Banda de Música de la Esperanza… no me había pasado nunca, pero me quedé sin palabras… Adolfo Arjona me dio paso y el nudo en la garganta no me permitió hablar. Un compañero de prensa de Francia me acercó un pañuelo de papel para limpiarme las lágrimas’.

Según relata nuestra enviada especial a cubrir la Gran Procesión de Roma, fue uno de esos instantes en los que entiendes que lo que estás viviendo es irrepetible. Y que, aunque estemos con un micrófono en la mano, también tenemos derecho (y casi la obligación) de sentir y emocionarnos.

LA PESADILLA DE MÓNICA: EL CHALECO NARANJA 076

Y como en todo gran viaje, también hubo anécdotas. Una de ellas, (que ahora recuerda Mónica con una sonrisa, aunque entonces no tanto) ocurrió justo durante esa cobertura frente a la tribuna de autoridades. “Desde el minuto uno, desde que llegué a las dos de la tarde, un señor de seguridad, con chaleco naranja y el número 076 en la espalda, se empeñó en hacerme la vida imposible. Que no podía moverme ni un metro de la zona asignada a prensa. Que de ahí no me podía salir. Y claro, yo en directo necesitaba moverme para acercarme al sonido, para captar matices, para narrar mejor lo que estaba ocurriendo y para poder tener invitados”.

Hubo un momento en que parecía que narrar en directo y obedecer al 076 eran tareas imposibles de compatibilizar, así que nuestra enviada especial decidió jugársela y cruzar el cortejo, dirigirse al paso del Cachorro y meter el micrófono de COPE para escuchar cómo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, daba ánimo a los costaleros sevillanos y cómo el presidente daba el golpe de la ‘levantá’ para que el paso continuara su recorrido.

“Cuando me salí de la tribuna de prensa para colarme entre el cortejo, veía de reojo cómo ‘el 076’ ya venía detrás de mí, así que cuando me cogió y empezó a decirme en italiano que me fuera a mi sitio le dije que estaba en directo, que me dejara de una vez hacer mi trabajo, que ya estaba bien desde las dos de la tarde impidiéndome trabajar. Fue mano de santo, porque desde ese momento ‘el 076’ dejó de molestarme y de perseguirme. Era la primera vez en la tarde que descarté pasar la noche en los calabozos de Roma".

Malagueños vitorean al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mientras es entrevistado por Mónica García en directo durante la programación especial de COPE

EL COLMO: ENCONTRARNOS CON LOS JEFES

“Ha sido una experiencia maravillosa personal y profesionalmente… e incluso anecdótica, porque cuando nos dirigíamos a cenar y tomarnos una cerveza bien ganada después de tanto trabajo, nos encontramos de casualidad a los jefes-jefazos”, dice el equipo. Han querido dejar testimonio del encuentro.

Cuando los enviados especiales de COPE Málaga se dirigían a celebrar el trabajo bien hecho, se encuentran con los jefazos de COPE... ¡SERÁ GRANDE ROMA Y NOS LOS ENCONTRAMOS¡

“YO ESTUVE ALLÍ”

Desde COPE Málaga hemos vivido esta cobertura como un reto profesional y como un compromiso con nuestros oyentes. Y hoy, al mirar atrás, solo podemos dar las gracias. A quienes nos escucharon, a quienes nos acompañaron desde Málaga y a todo el equipo que lo hizo posible. “Yo estuve allí”, en un jubileo que la Iglesia celebra cada 25 años. ¿Dónde estaremos el próximo jubileo?