Así vive Málaga el primer día sin mascarilla

Primeras horas ya sin mascarilla, sin que sea obligatorio llevarla en interiores (salvo en hospitales, residencias y transporte público). En el puesto de trabajo será la empresa la que decida si los empleados pueden dejar de usarla o deben seguir llevándola. En todo caso, por regla general ya desde este miércoles se puede entrar sin mascarilla, por ejemplo, a una tienda, al supermercado, al gimnasio, ¿y qué opinan los vecinos de Málaga? En general, existen reticencias a la hora de dejar de usarla en interiores.

Sanidad insiste en que la mascarilla ya no es obligatoria en el ámbito laboral como "regla general" https://t.co/LXBjaMeFf5pic.twitter.com/bAjcnLQLSJ — Europa Press (@europapress) April 20, 2022

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, ha aludido este miércoles a la recomendación de seguir utilizando la mascarilla en interiores en espacios poco ventilados así como que la ciudadanía lleve el tapabocas "siempre encima".

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles del Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el doctor Navarro ha incidido en utilizarla en interiores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad o en lugares que no estén bien ventilados.

NORMAS

Así, pese a que desde este miércoles no es obligatorio su uso en interiores, con excepciones como centros sanitarios, sociosanitarios o transporte público, ha insistido en llevarla "siempre encima", especialmente si se accede a cines, teatros, centros religiosos o centros comerciales "donde no hay distancia de seguridad, son espacios poco ventilados y debe usarse por seguridad del propio paciente".

Navarro ha apelado a la responsabilidad individual y a la prudencia hasta ver cómo va evolucionando la pandemia, "que no está resuelta". En este punto ,ha recordado que la incidencia acumulada "es alta y no debe haber esa sensación de riesgo cero".

#ÚLTIMAHORA ?? El BOE publica el fin de la mascarilla en interiores: estas son las claves del decreto ??



?? https://t.co/WYO2iJakVipic.twitter.com/evEqayIj0U — COPE (@COPE) April 20, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el caso de los centros educativos, ha dicho: "También se van a quitar la mascarilla los niños", recordando la indicación hace meses de la Asociación Española de Pediatría de que "era importante que se fuera eliminando de forma paulatina en niños de menor edad y viendo la evolución y la incidencia de esta medida".

En definitiva, ha resumido el doctor Pedro Navarro, la medida adoptada por el Gobierno central y vigente desde este 20 de abril, "puede ser acertada porque la incidencia de virus en verano es menor pero tenemos que ser prudentes y ver la evolución de esta medida en la incidencia".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha insistido en seguir siendo "prudentes". Navarro se ha remitido a las declaraciones trasladadas por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y ha recordado las recomendaciones ya realizadas por el Gobierno andaluz.

RECOMENDACIÓN

En concreto, Aguirre ha anunciado que su Consejería hará "una recomendación" para que sigan usando la mascarilla, como medida preventiva frente al contagio del COVID-19, las "personas vulnerables" y también aquellas "que tengan algún tipo de síntoma".

"Creo que se trata de que seamos prudentes. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que ir paso a paso y tenemos que ir de forma progresiva respondiendo a las nuevas circunstancias que la pandemia nos ha ido poniendo por delante", ha dicho Navarro.

Asimismo, la delegada de la Junta en Málaga ha reconocido que es partidaria de que "no se haga un fin drástico de las mascarillas, si no que se haga de forma escalonada. Esto es algo que depende de la responsabilidad individual de cada uno, ya no se puede obligar a nadie".

"Las recomendaciones desde la autoridad sanitaria de Andalucía es que seamos responsables, que en lugares cerrados, sobre todo personas vulnerables o con síntomas compatibles con COVID, mantener las mascarillas", ha reiterado, insistiendo en que "no se puede obligar a nadie, depende de la responsabilidad de cada uno y de los usos y costumbres que, al final, ha venido a imponer el COVID".