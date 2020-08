Así funciona 'Radar Covid': la app para rastrear casos de coronavirus

A partir de hoy se activa en Málaga 'Radar COVID', la aplicación móvil desarrollada por el Gobierno para el rastreo de la exposición a posibles personas infectadas por coronavirus. Según las autoridades sanitarias, para que sea efectiva la debe tener descargada, al menos, el 60% de la población.

El abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, ha explicado en los micrófonos de COPE Málaga cómo funciona. Esta aplicación mantiene activo el bluetooth de bajo consumo de nuestros teléfonos y genera un número que se intercambia con aquellas personas con las que pasamos un tiempo determinado.

APLICACIÓN SEGURA

"Mi número pasa también al móvil con el que yo llevo un tiempo interactuando y su número pasa al mío, de forma que se van guardando estos números". Por lo que, ante la duda, ni nombre, ni apellidos: este número es el único que se comparte y no tiene ninguna vinculación con nuestros datos personales.

"Cuando yo le digo a mi aplicación de Radar Covid que he dado positivo, automáticamente, todos esos números aleatorios con los que yo he estado ese tiempo se marcan, les llega una alerta y les dicen: hay una persona con la que has estado hace tiempo que ha dado positivo. Deberías hacerte la prueba", así es como funciona la nueva aplicación de rastreo de coronavirus que desde hoy está disponible.

El experto ha explicado que se trata de una aplicación que cumple con todas las normativas. "Se ha hecho siguiendo un protocolo de la Unión Europea porque se garantiza que no estamos transmitiendo datos pesonales", algo que no sucede con muchas otras aplicaciones y redes sociales que utilizamos a diario, por lo que González no entiende que se siembren estas dudas en torno a 'Radar COVID' ya que, asegura, "esta realmente sí es segura".

Aunque la clave para que la aplicación sea efectiva sea su descarga masiva, el abogado ha afirmado que todavía hay algunos detalles que deben mejorarse para que "se pueda descargar en la mayoría de móviles disponibles, porque tiene problemas con algunos sistemas operativos" además de presentar algunas dificultades "con personas que la utilizan y son ciegas".

DESCARGAR LA APP

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha pedido a los andaluces que se la descarguen en sus móviles y ha subrayado que este instrumento tecnológico "ayudará mucho al rastreo" de casos de COVID-19.

Aguirre ha añadido que llevan desde hace "mucho tiempo" reclamando al ministerio la puesta en marcha de esta app, en la que ha trabajado la Fundación Progreso y Salud en colaboración con Indra.

TECNOLOGÍA

La aplicación tiene en cuenta las personas con las que el usuario se ha cruzado los 14 días anteriores, a menos de dos metros de distancia y por un período de más de 15 minutos. Esta información se usa para determinar si el usuario tiene riesgo de haberse infectado de COVID-19, al detectar el móvil que estuvo cerca de alguien que más tarde ha confirmado estar infectado.

