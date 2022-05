El alcalde de Málaga cree que Medel no se ha marchado aún para "ganar tiempo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho que no sabe por qué se está retrasando la decisión de la salida del presidente de Fundación Unicaja, Braulio Medel, después de que lo anunciara el 14 de abril, y ha asegurado que le "preocupa" porque "da la impresión de que es ganar tiempo" y "como lo que ha pasado en este tiempo atrás no me ha gustado, me temo que siga en esa misma línea que ha venido hasta ahora actuando".

De la Torre ha insistido en que el cambio se haga "cuanto antes, lo digo con claridad" por "el bien de la entidad que teníamos y que tenemos, pero que tenemos en los números de 60 en relación a 40", aludiendo al peso de Unicaja sobre Liberbank.

Asimismo, ha añadido que para "los patronos que están en la Fundación representando a entidades que están vinculadas unas con el PP, otras con el PSOE no debe ser nada difícil ponerse de acuerdo sobre este tema", asegurando que "por sentido de responsabilidad deben hacerlo, pronto".

TUITS DEL ALCALDE

Precisamente De la Torre este pasado domingo en un mensaje en su cuenta en Twitter incidió en que "los patronos de la Fundación Unicaja no están a la altura de la responsabilidad que tienen: proponer un nuevo presidente de la Fundación". "Es muy urgente que PP y PSOE les recuerden esa responsabilidad para evitar cambien el Unicaja Banco que queremos por el que no queremos".

También De la Torre este lunes ha recordado que desde que el presidente de la Fundación "anunció que él iba a dejar la presidencia, no dijo fecha, dijo que lo iba a hacer, hubo después alguna reunión donde el propio presidente hizo ver a los patronos que no había habido ningún mensaje, iniciativa, de decirle 'presidente has dicho que te ibas a ir', pues es el momento de hacerlo, no hay que esperar a que haya ningún informe especial de más consultoras".

Al respecto, ha agregado que eso "es dilatar en el tiempo una situación que no es buena, entiendo que yo, para la Unicaja que queremos y deseamos; la Unicaja que preside Manuel Azuaga y donde se ha cambiado esa proporción 60-40 de peso, por tanto, de equilibrio, a favor de la entidad que más aporta o aportaba en ese momento y que ahora mismo la entidad absorbida, o fusionada pero desde una posición inferior en cantidad de recursos, tiene una capacidad de control o de nombramiento de directivos que va revertiendo cambiando eso".

"Eso no es bueno porque desconecta en cierta medida o gran medida, la entidad Unicaja Banco actual de su territorio natural de nacimiento, Andalucía, y, en concreto, Málaga, más Almería, Cádiz y luego Jaén... en fin, de las provincias andaluzas que aportaron ese esfuerzo fundacional y que luego se fue extendiendo a otras zonas de España".

De la Torre ha valorado que Unicaja "hoy es una entidad nacional, es evidente, pero, los equilibrios iniciales no se pueden cambiar" y eso, "como les decía, como consecuencia de la estrategia que ha marcado el actual presidente de la Fundación nombrando unos consejeros de la entidad bancaria dominicales que se ponen a las ordenes del que era líder en Liberbank".

Por tanto, ha dicho De la Torre, "ese cambio es necesario hacerlo, entiendo, y la propia invitación que hacía el presidente de la Fundación es la que, en definitiva, estoy recordando", insistiendo en que "los patronos deben de, no necesitar que les invite nadie más", háganlo, ha concluido.