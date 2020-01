El próximo 21 de enero comenzará el juicio por el caso Julen. El único acusado es David Serrano, el dueño de la parcela donde estaba el pozo de prospección de más de 70 metros de profundidad al que cayó Julen. Los padres del pequeño, se suman al criterio de la Fiscalia que ya ha solicitado una condena de tres años de cárcel, y piden para Serrano tres años y medio de prisión por homicidio imprudente grave porque, según los padres, Serrano no tomó las medidas de seguridad necesarias para el sondeo. En el escrito acusatorio se subraya que no ha habido reparación de dicho daño, que no ha pedido perdón, "sino que se ha limitado a acusar al pocero, al equipo de rescate y a los padres para evadir toda responsabilidad, acusándoles de no cuidar de su hijo".

DEFENSA DE SERRANO

Una de las claves del caso Julen es si los padres fueron advertidos, o no, de la existencia del mismo por parte de David Serrano. En este sentido, la defensa de Serrano sigue manteniendo durante la entrevista en La Noche de Arjona, que tanto en las declaraciones iniciales a la Guardia Civil, como durante el proceso de instrucción del caso, el padre de Julen dijo que sí fue informado de la existencia del pozo "sorprendentemente la jueza de instrucción deja fuera estas declaraciones", señala el abogado defensor, Antonio Flores.

PAPEL DEL POCERO

Otra clave durante el proceso de instrucción del caso es quien es el responsable de que el pozo no estuviera debidamente sellado. En este sentido el abogado defensor de Serrano no entiende que el profesional que abrió el pozo no tenga ninguna responsabilidad para la jueza "la interpretación que hace la Fiscalía nos parece rocambolesca porque básicamente dice que, aunque el pocero sabía que la prospección era ilegal, queda exento de toda responsabilidad porque David Serrano hizo allí posteriormente una serie de manejos con el sondeo. En todo caso el pocero debería haber llenado de tierra el pozo, es decir, sellarlo correctamente", afirma el letrado.

CABEZA DE TURCO

Además de la petición de cárcel por parte de los padres de Julen y la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga le impuso a David Serrano el pago de una fianza civil de 885.000 euros. Una deuda económica que David no puede afrontar. En todo caso, él es el único acusado en este caso. Sobre esta situación su abogado asegura que "durante este tiempo se han ido creando personajes y David es el malo de este historia. Es cabeza de turco".

