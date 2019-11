Víctor recupera a Sadiku para Alcorcón

Armando Sadiku, está de vuelta. El delantero internacional albanés protagonizó la noticia positiva de la jornada. El atacante se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del grupo, una vez superada la lesión que le ha mantenido dos semanas alejado de los terrenos de juego. En el gimnasio se ejercitaron Adrián, Lombán y Renato, que continúan con sus respectivas recuperaciones. Causaron baja los internacionales Keidi, Munir, Juanpi, Mikel y Lorenzo.

De nuevo mucha presencia de jugadores con ficha del filial en el entrenamiento de la primera plantilla: Kellyan, Gonzalo, Juande, Cristo, Ismael, Ramón, Hicham y Antoñín trabajaron con el primer equipo a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo, como es tónica normal desde que arranco la temporada.

El técnico malaguista compareció en rueda de prensa para analizar el partido ante el Alcorcón y de las ausencias que tendrá el equipo para afrontar el partido: "Mientras hay tiempo, hay posibilidades. Sadiku está en su proceso de recuperación. Hoy ha hecho una primera parte de la sesión con el grupo puesto que la sesión era más corta y reducida en niveles de carga y la ha tolerado sin problemas. Ese test ha sido positivo. Vamos a esperar al día y, desde luego, es una posibilidad que llegue para el día de mañana. Nosotros siempre somos optimistas y el mayor optimismo que tenemos es que aceptamos la realidad. Tenemos confianza en el trabajo de recuperación de los trabajadores del club. Las lesiones no han sido graves y el tiempo de recuperación es más reducido. Si no están, por lo que sea, no pasa nada,” explicó.

Víctor, a parte de las bajas tendrá que lidiar con el reglamento. Las bajas de los 5 internacionales y las dudas de los lesionados provocan que tenga un número limitado de efectivos y velar que siempre permanezcan en el campo al menos siete jugadores con ficha del primer equipo: "Con las circunstancias que tenemos, que no podemos completar una convocatoria de 18 con los jugadores que están en la selección, con 17 jugadores en la plantilla profesional y con el reglamento que solo nos permite tener seis jugadores del filial pues las cuentas nos dicen que no llegamos a 18. Quizá tengamos que tomar la decisión de llevar a algunos jugadores que todavía no están recuperados al 100% por protegernos de cometer alineación indebida. Queremos protegerles la salud siempre, no queremos correr riesgos físicos, pero tenemos que valorar todas las opciones. Mañana decidiremos. Hay que esperar a la información del día de mañana”.

Sobre el Alcorcón explicó: "Un partido muy competido, un rival con una versatilidad importante en cuanto a sus estructuras de juego. Ofrece mucha variedad en el juego de ataque y tienes que estar atento. Defensivamente está muy bien organizado y tiene un nivel de agresividad alto. Tiene buen porcentaje en la disputa de los duelos. Será un partido muy competido sin ninguna duda, como todos. Seguramente se va a decidir en quien aproveche mejor las ocasiones. Nuestro aspecto de rendimiento que trabajamos para tratar de mejorar es el de la finalización y somos conscientes de ellos. Sabemos que mejorando nuestra finalización, estaremos mucho más cerca de la victoria”.

El partido se disputará el domingo a las 14 horas y lo podrás seguir desde las 13.30 horas en COPE Más Málaga en el 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga