Unicaja sacará la próxima semana los abonos para la Final Four de la BCL

Cartel anunciador de esta Final Four de la BCL a jugarse en Atenas.

Entramos en unos días en la previa de la Final Four de Atenas de la BCL, donde Unicaja es el actual ganador. El equipo griego del AEK se deshizo sin problemas el miércoles del Nanterre en el tercer partido y ejercerá de anfitrión de la Final Four. El Sunel Arena, con capacidad para 9 mil espectadores, será el lugar donde se jueguen los cuatro partidos. Pasa por ser el tercer pabellón más grande Grecia. En las filas del AEK está el ex de Unicaja, Kuzminskas.

Pues bien, ya desde el próximo lunes 28 de abril, saldrán a la venta para los aficionados de los equipos participantes, las entradas para la Final Four de la BCL, que del 9 al 11 de mayo se disputará en Atenas (Grecia) y que enfrentará en la semifinal al conjunto malagueño y al equipo anfitrión: el AEK de Atenas. Los partidos se celebrarán en el SUNEL Arena de la capital helena.

Mariano Pozo / Unicaja Imagen de Unicaja celebrando el título de 2024 en Belgrado.

En una venta anticipada, los aficionados del Unicaja podrán comprar sus abonos para la competición (4 partidos) a partir de las 14:00 horas del lunes. Durante la mañana del lunes, se enviará por correo electrónico un enlace con un código de acceso a las gradas reservadas para los aficionados del Unicaja (Sector 4 y 24) a todos los abonados o aficionados con Perfil Web en la plataforma del club malagueño.

La venta para el público en general en el resto de zonas del Sunel Arena se abrirá el jueves, 1 de mayo, a las 13:00 horas. El precio se conocerá ese mismo lunes en la propia web a la hora de descargar la zona elegida.