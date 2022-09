Unicaja no se puede relajar tras conocer sus rivales de su grupo de la BCL

El Unicaja comenzará su andadura en su segunda temporada consecutiva en la Basketball Champions League (BCL) en el Grupo G de la liga regular junto a varios clásicos europeos: el Dinamo BDS Sassari (Italia), el JDA Bourgogne (Francia) y el PAOK (Grecia).

Franceses e italianos quedaron la pasada temporada semifinalistas en sus respectivas ligas. datos que hablan de la dificultad que se habrá encontrar el Unicaja en la Fase Regular de la BCL. Quizás este Grupo G sera uno de los que, sobre el papel, plantean más dureza entre todos sus componentes.

JDA Bourgogne Dijon

La temporada pasada ya se enfrentó al Unicaja en esta primera fase de la BCL, con una victoria para cada equipo (83-54 en el Carpena y derrota 78-68 a domicilio). Además anteriormente malagueños y borgoñoneses jugaron en 4 ocasiones en la Copa Korac (balance 3-1 para el Unicaja).

Como ya hemos mencionado, los franceses fueron semifinalistas en la Pro A francesa 2021-22, cayendo en el Playoff ante el AS Monaco 3 a 1 en el balance de la eliminatoria. En su plantilla, el base David Holston, que cumple su octava temporada en el club francés, es la principal referencia de un equipo que este año cuenta 6 caras nuevas. Quizás el fichaje más destacado sea el base Jonathan Rousselle, ex de Bilbao Basket que este año regresa al baloncesto de su país.

Plantilla JDA Dijon

Dinamo BDS Sassari

Uno de los clubes más potentes del baloncesto italianos en la dos últimas décadas. Semifinalistas de la LEGA 2021-22, cayeron en el playoff AX Armani Jeans Milan por un 3 a 0. El conjunto de Cerdeña será la segunda vez que se cruce con el Unicaja en un grupo de competición europea, ya lo hizo en la temporada 2015-16 en la Euroliga, con doble victoria para los malagueños (80-62 y 66-77).

En cuanto a sus fichajes de esta temporada, el Dinamo Sassari ha realizado 3 incorporaciones, destacando la del pívot Chinanu Onuaku, MVP de la Liga de Israel. Completan las novedades en la plantilla italiana el alero Jamal Jones, procedente del Bahçe?ehir Koleji turoc, y Chris Dowe, este último ya jugó contra Unicaja la pasada temporada en las filas del Prometey ucraniano. Dinamo Sassari este miércoles disputará las semifinales de la Supercopa italiana con el Bertram Yachts Tortona.

Plantilla Dinamo BDS Sassari

PAOK matecoSalónica

Históricamente uno de los grandes nombres del baloncesto griego al que se enfrentarán los malagueños por primera vez. Se trata de un club con títulos nacionales y europes como la Copa Saporta o la Korac, además de tener presencia en la Final Four de la Copa de Europa de 1993. Nante Renfro, Jalen Riley, Tyler Polley, Zaccheus Darko-Kelly y Jaylen Hands vertebran una plantilla en la que también se encuentran el ex Liga Endesa Yannick Franke y el veterano Vangelis Margatiris. El equipo heleno acabó la temporada en novena posición, fuera de playoff.

Plantilla PAOK mateco Salónica

Unicaja debutará esta temporada a domicilio en la cancha del Dinamo BDS Sassari el próximo miércoles 5 de octubre, a partir de las 20:30 horas.

Consulta el calendario ⇒AQUÍ.

Formato de la BCL

La liga regular está compuesta por 32 equipos divididos en 8 grupos con 4 clubes en cada uno, y se disputará entre los meses de octubre y diciembre. El primer clasificado de cada grupo se clasificará directamente para el Round of 16, mientras que los segundos y terceros clasificados de cada grupo pasarán a una ronda Play-In al mejor de 3 partidos para acceder al Round of 16.

La Round of 16 se compone por 16 equipos divididos en 4 grupos con 4 clubes en cada uno de ellos, disputándose de enero a marzo. Los primeros 2 equipos en cada grupo del Round of 16 se clasificarán para el playoff de cuartos de final, que se disputará al mejor de 3 partidos. El título de la Basketball Champions League se decidirá en una Final Four con sede todavía por decidir.