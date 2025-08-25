Unicaja presenta sus nuevas camisetas con el dorado como novedad

Tras unas semanas de incertidumbre, la nueva equipación de juego del Unicaja ya está aquí. Por séptima temporada consecutiva, el Unicaja y Joma han unido sus fuerzas para crear unas equipaciones rompedoras de cara al nuevo curso, respetando su esencia con un novedoso toque moderno que incluye nuevos patrones y colores que acompañarán al club malagueño, de tantos éxitos en el presente.

La nueva equipación irrumpe con fuerza manteniendo en su versión titular, el verde tradicional como absoluto protagonista, símbolo eterno de nuestra identidad. A su lado, el morado aporta carácter y distinción, destacando en los detalles del cuello y las mangas. Desde el pecho nacen tres líneas dinámicas en este color que se difuminan con elegancia en forma de arco, fusionándose con el verde para crear una estética vibrante y llena de movimiento.

DORADO DE TÍTULOS

Pero este año damos dan paso más. Como gran novedad, se añade un tercer color a la piel malagueña: el dorado, un guiño brillante a la pasada temporada, que aparece en un ribete que cruza el pecho y los laterales, y rodea el cuello y que se suma a los tonos de la bandera de Málaga. El resultado es una equipación con un brillo inédito, cargada de orgullo, pasión y ambición, diseñada para dejar huella tanto dentro como fuera de la pista.

La equipación blanca regresa como un imprescindible. Minimalista y elegante, la prenda se distingue por una banda verde en diagonal en el bajo de la camiseta, que evoca la caída suave de una tela y revela, en su simplicidad, la fuerza de su identidad. El diseño se completa con la presencia también de los ribetes dorados, que añade un toque de sofisticación y distinción: un homenaje a la historia con la mirada puesta en el futuro.

chris duarte la estrenará

El alero dominicano será presentado como jugador del Unicaja en las pistas de baloncesto del Parque del Oeste a partir de las 19:00 horas en un evento especial en el que todos los aficionados que quieran conocerle están invitados. Sin duda, una oportunidad única para conocer al jugador, que llega a Málaga tras disputar cuatro temporadas en la NBA y proclamarse recientemente campeón de la liga de Puerto Rico con Vaqueros de Bayamón.

Los aficionados podrán participar activamente en la puesta de largo del jugador y al finalizar el acto, Chris Duarte estará a disposición de los aficionados para la firma de camisetas durante 30 minutos (hasta las 20:00 h. aproximadamente).

Mariano Pozo / Unicaja Duarte, que será presentado este martes en el parque del Oeste, es saludado por Ibon.

Los productos ya están a la venta en las tiendas oficiales de Los Guindos y Plaza de la Marina y en la Tienda On Line ⇒ AQUÍ. Las camisetas de juego tienen un precio de 65,90€, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90€.

También están disponibles ya el set de bebé (camiseta, pantalón y calcetines) por 52,90€ y los primeros productos casuales de la nueva línea de la temporada para todas las edades.