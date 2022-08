El Unicaja presenta a David Kravish

El pívot David Kravish ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Unicaja. El jugador de 2,08 metros y 29 años, además el jugador se ha mostrado muy contento por su llegada a Málaga, “a un Club con gran historia y tradición, y estoy muy motivado por ayudar”. Kravish llega con el aval de conocer lo que es la Liga Endesa, ya que la disputó en la temporada 2019-20 en las filas del BAXI Manresa. “Sé lo competitiva que es la Liga Endesa y eso me va a ayudar a adaptarme lo antes posible al equipo”, ha asegurado.

Para el pívot no claisifcarse para la Basketball Champions League sería un fracaso, “con el equipo que se ha hecho y la historia de este Club sería inaceptable no clasificarse para la Basketball Champions League. Tengo altas expectativas con el equipo, es un Club con una gran organización, una plantilla muy buena y tenemos que estar en la BCL y las mismas expectativas las pongo para la Liga Endesa”.

Kravish ha indicado que no le costó aceptar la oferta del Unicaja. “El ser un Club con historia, tradición, con todo lo que es fuera del campo. La ciudad es bonita, la ubicación es perfecta, fue una decisión bastante fácil”, ha añadido. Preguntado sobre su juego, Kravish ha subrayado que “he jugado como 5, también con otro pívot en el campo, también lo hice un poco de 4… me siento cómodo en ambas posiciones, aunque la mayor parte de mi carrera la he desarrollado como pívot”.

Sobre el entrenador, Ibon Navarro, el nuevo jugador de Unicaja ha desvelado que ha hablado ya con él, y explicó que sensaciones tenía del entrenador “Llegué ayer y he pasado reconocimiento médico, pero mi impresión es que es un entrenador muy serio, inteligente, que tiene todo bien organizado”. Por último, al jugador se le ha preguntado sobre cuándo estará disponible para la pretemporada, ya que el jugador ha sido convocado por la Selección de Bulgaria para las ventanas FIBA que se jugarán en Agosto y sobre las posibilidades de jugar el Eurobasket que se llevará a cabo del 1 al 18 de Septiembre, Kravish ha apuntado que “la pretemporada es muy importante, pero mi fecha de regreso dependerá de si juego la Ventana FIBA o el Eurobasket. Si no juego esto último, tendría todo el tiempo para adaptarme”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PRETEMPORADA

La convocatoria de Kravish con la selección no sería la única, el Unicaja cuenta con varias bajas durante este mes, Kendrick Perry, Augusto Lima, Melvin Ejim y Darío Brizuela no estarán al inicio de los entrenamientos, los cinco jugadores deberán estar con sus respectivas selecciones para preparar las diferentes competiciones internacionales a las que se enfrentarán, los americanos tienen que preparar el Americup que se llevará a cabo del 2 al 11 de Septiembre, mientras que los Europeos jugarán el Eurobasket que se llevará a cabo del 1 al 18 de Septiembre, además de las ventanas FIBA. Los que finalmente si estarán con el grupo son Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, Scariolo no cuenta con ellos, este Lunes ha sido su último entrenamiento y se han despedido de sus compañeros que ponían rumbo a Atenas, para jugar contra Grecia. Scariolo ha agradecido el trabajo de ambos jugadores, de este modo la Selección viaja con 17 jugadores a Grecia, los descartados, además de los ya nombrados, son Miquel Salvó y Héctor Alderete, también está ausente Sergio Llull que se reincorporará el Miércoles, por motivos personales.

También podría interesarte:

Unicaja cierra su plantilla con la cesión del base Tyson Carter

La Diputación patrocinará a clubes deportivos de alto nivel con 300.000 euros