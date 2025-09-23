Unicaja ya está en Málaga y ya mira a su siguiente objetivo: levantar un título en casa

La delegación del conjunto malagueño, compuesta por jugadores, técnicos, empleados y directivos, con el presidente a la cabeza, Antonio Jesús López Nieto, llegó con satisfacción al aeropuerto de Málaga desde ese país del Suroeste Asiático para celebrar con su afición el undécimo título en la historia del club. Un momento estelar que nadie quiere que acabe.

Carlos Guerrero La expedición malagueña aterrizó con caras de mucho cansancio.

Los seguidores, unos 200, liderados por la banda Los Mihitas, esperaban ansiosos la llegada de los jugadores y técnicos, que, a pesar del cansancio, se hicieron fotos con todos los presentes con el trofeo al frente, que portaba el capitán Alberto Díaz.

gran recibimiento

La plantilla tendrá este martes descanso para que se aclimate de nuevo al cambio horario tras el jet lag, ya que en la España peninsular son seis horas menos que en Singapur, mientras que el miércoles comenzará a preparar la Supercopa, que se disputará a partir del próximo sábado en el Palacio Martín Carpena y en la que el Unicaja se enfrentará en la primera semifinal al Valencia Basket. La gran reválida para los de Ibón Navarro será levantar un título en Málaga, donde nunca lo pudo conseguir.

Carlos Guerrero El capitán de Unicaja fue el que portó la Intercontinental.

Los dirigentes del Unicaja han declinado organizar celebraciones por el título conseguido, por lo que los festejos se trasladarán al próximo 1 de octubre, cuando también se realice la tradicional ofrenda floral en el Santuario de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad sobre las 20 de la tarde.