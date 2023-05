Unicaja se da dos días para superar "el palo" de la BCL

No ha sido la competición esperada para Unicaja. En deporte, la variable de la derrota siempre está presente y más a estos niveles, pero tanto club, como afición y medios de comunicación, esperaban que Unicaja al fin levantara un título en el Martín Carpena.

Lamentablemente, no fue así. Unicaja perdió los dos partidos, ante Telekom Basket Bonn y Lenovo Tenerife y se marcha de la final four de la BCL en cuarta posición y con una decepción importante. El equipo malagueño no estuvo a la altura o los rivales no le dejaron que jugara a su nivel. Lo que sí está claro que casi ningún jugador ha estado a la altura de las expectativas.





DESCANSO HASTA EL MIÉRCOLES

La decepción de la plantilla, cuerpo técnico y directiva es importante. Ibón Navarro ha concedido de descanso hasta el miércoles por la tarde a su plantilla con la idea de que reseteen mentalmente y que lleguen con las pilas puestas para lo que está por venir. Los play offs de la ACB están a la vuelta de la esquina y Unicaja ahora se jugará la cuarta posición, es decir tener el factor cancha a favor en las eliminatorias por el título.

El rival a batir es el Lenovo Tenerife, con ellos se va jugar el domingo en el Carpena la cuarta posición y con ellos se van a jugar el play off. En apenas, 15 días, malagueños y tinerfeños van a jugar como poco cuatro partidos.