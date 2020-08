El Unicaja da con la solución: Renovará a todos sus abonados a coste cero

Ya es oficial. Tras semanas estudiando la mejor fórmula, Unicaja va a realizar la renovación automática de todos los abonados que no han solicitado la baja, reservando su localidad sin coste alguno y manteniendo así gran parte de sus ventajas como abonado hasta que se confirme que los partidos se podrán disputar con el cien por cien del aforo en el Martín Carpena o el Unicaja esté en condiciones de ofertar una nueva campaña de abonos.

El Unicaja va a reservar la localidad de todos sus abonados, sin ningún coste, ya que no se tendrá que abonar cantidad alguna hasta que se confirme que se pueden disputar los partidos con el aforo completo o sea posible ofertar una nueva campaña de abonos. Ante la incertidumbre del desarrollo de la competición a nivel de asistencia de público que no nos permite saber si los partidos serán a puerta cerrada, con aforo limitado, o de distinta forma en cada competición, Unicaja Baloncesto ha decidido que, de momento, no se pondrán a la venta abonos, pero a los abonados que siguen de la temporada pasada les va a reservar su asiento y podrán disfrutar de otras ventajas adicionales.

VENTAJAS

Una de las ventajas más valoradas es el descuento en la Tienda Oficial del Unicaja, que se mantendrán en el 10% que ya tenían en temporadas anteriores. Para aquellos abonados que al terminar la pasada temporada eligieron formar parte del club de aficionados "Siempre Te Llevo Conmigo”, con la renuncia de la compensación por los partidos no disputados, el descuento será del 15% (en ambos casos no acumulables a otras ofertas). Los descuentos en las Tiendas del Unicaja (en el Pabellón de Los Guindos, la Plaza de la Marina y online) ya lo pueden utilizar todos los abonados.

En próximas fechas, y según se vayan conociendo las circunstancias en las que se podrán disputar los partidos siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, el club verde seguirá informando a todos sus aficionados del desarrollo de la campaña de abonados y la venta de entradas en taquilla. Así que la noticia es de calado: Mientras no se conozcan las circunstancias exactas en que se va a desarrollar la temporada a nivel de asistencia de público, sus abonados no pagarán nada.

COMPENSACIÓN

Por otro lado, Unicaja también ha querido comunicar también que en la primera semana de septiembre se procederá a la devolución del dinero, correspondiente al 20 % de descuento de su abono del año pasado, a aquellos abonados que solicitaron esta opción una vez finalizada la pasada temporada.

Los abonados que decidieron optar por el monedero virtual para la compra de productos del Unicaja (equipaciones, merchandising o entradas cuando sea posible), lo tienen ya activo en su perfil de abonado. Este monedero se puede utilizar desde hoy de manera presencial en las tiendas o vía online, entrando en su perfil web de abonado.