Tranquilidad en el Málaga ante la querella criminal del Nástic hacia Eder Mallo con un informe de detectives que concluye que amañó el partido

El ascenso épico del Málaga en Tarragona ha vivido un nuevo capítulo. Según aparece hoy en todos los medios, el Nastic presentó este pasado lunes una querella criminal contra el árbitro de aquel partido, Eder Mallo. "Mentir en el acta del partido y alteración fraudulenta del resultado del partido", esos son los dos ejes en que se basa la querella presentada ayer por el Gimnàstic de Tarragona contra el colegiado Eder Mallo, que arbitró aquel ya recordado 22 de junio el partido de vuelta por el ascenso a Segunda entre el Nàstic y el Málaga, que se jugó en el Nou Stadi y que acabó con 2-2.

En esta querella criminal del Nástic al colegiado se exime al Málaga, no se le nombra y tampoco se le vincula con absolutamente nada, es el club catalán hacia el árbitro. En el Málaga se muestran muy sorprendidos por esta querella, la respetan, como es obvio, y no entrarán en valoración alguna. El club malaguista se ganó en el césped el ascenso, épico, al fútbol profesional. El ambiente vivido y lo sucedido en la prórroga fue superado con un comportamiento ejemplar de la plantilla malaguista ante una grada muy crispada y caliente.

Por cierto, que en su día, en una entrevista a Diario de León, una semana después de ese partido, Eder Mallo lo primero en lo que ha dejado claro el colegiado vasco es que tiene la consciencia tranquila: «El ruido que se ha montado no me afecta, soy muy tranquilo y nada me saca de mis casillas», apuntó.

INFORME DE DETECTIVES

Según parece, la directiva del Nàstic contrató los servicios de la empresa de investigación privada Marco&Co, con sede en Barcelona, para que investigara qué había detrás del arbitraje de Eder Mallo. A juicio del Nástic "se produjeron incidencias de gravedad" tales como la "falsedad en el acta arbitral", según se recoge en esa querella. Cabe recordar que Eder Mallo paró el partido varias veces por lanzamiento de balones continuos desde la grada y además el colegiado se marchó a los vestuarios y paró el partido por esos reiterados incidentes. Al parecer, estos detalles no son recogidos en la denuncia.

Según publica El Mundo, el Nástic apunta que el colegiado "predeterminó y alteró el resultado" del encuentro. Para justificar esto, el club catalán esgrime de nuevo un informe de la referida agencia de investigación privada, que señala cómo "en una cena previa a la celebración del partido, determinadas autoridades de Andalucía y de la ciudad de Málaga que se habían trasladado a Tarragona manifestaron que tenían el partido controlado y que lo único que les preocupaba era la reacción del público". Para ello aluden al testimonio de la dueña del restaurante al que acudieron. Aquí, según apunta el Diari de Tarragona, la investigación privada aporta la declaración de la propietaria de un restaurante del Serrallo de Tarragona y que esos comentarios concretamente los habría dicho el presidente de la comunidad autónoma andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, y que lo que les preocupaba era la reacción del público.

VERSIÓN DE CAMAREROS

En otro apartado de esta querella, y que recoge El Mundo, los detectives en su informe el testimonio de los camareros de un bar al que supuestamente acudió el colegiado la noche anterior, el Sports Legends Tavern de Salou. Uno de estos empleados apunta que el árbitro llegó a asegurar que le tenía "la matrícula tomada" al número tres del Nástic (Nacho González), que resultó finalmente expulsado en el minuto 63 del partido por una dura entrada.