De la Torre y la tercera vía qatarí: "Es una oportunidad histórica. Esperamos una respuesta ya de Blue Bay"

En el marco del foro Economía y Sociedad: Crisis del Málaga CF que se celebró en el hotel NH Málaga, el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre fue el invitado estelar para hablar de todos los asuntos vitales y directos sobre la actual crisis del Málaga. El foro, que fue transmitido en director por Deportes COPE Málaga y que tuvo una duración de una hora y media, contó con la presencia de Jesús Burgos (APA) y el economista Daniel Pastor. Todos dieron luz a la grave situación del club malaguista.

El alcalde estuvo en todo momento directo sobre la postura de Blue Bay de no vender hasta conocer los detalles de esa tercera vía qatarí, “Tienen todo el derecho del mundo a decir que quiere profundizar en la seriedad del proyecto y eso cabe. Basta sólo con que haya un escrito que diga que aceptan la oferta y que quieren saber más. Y se produce la reunión, que sería decisiva entiendo yo. Animo a los responsables de Bluebay a que reflexionen y a vayan en ese camino”, apuntó De la Torre.

La oferta de compra ya anunciada (verbal, que no escrita según fuentes cercanas a Blue Bay) expiraba este miércoles, si bien De la Torre matizó que, “ Puede haber una pequeña prórroga, pero no creo que sea muy larga. El tema necesita una respuesta rápida, no van a esperar indefinidamente. Tienen un planteamiento de corto plazo y esperan una respuesta positiva de BlueBay. El Málaga tiene un valor, aparte del sentimental, pero como empresa dentro de poco tiempo puede que ese valor sea residual. Hay que ser pragmático, inteligente, y poner el interés de la ciudad y del club por encima de cualquier consideración. Hay un camino interesante. Y esto no es inventado, es real, vivido, visto y oído”, señaló.

¿Quién es la trecera vía?

Mucho se habla de los detalles que hay detrás de esa tercera vía con capital qatarí y que el propio edil comentó, “nos pidieron discreción sobre este tema, pero tenemos los datos de quiénes son, identidad que podría ser reforzada, la seguridad de la seriedad y de la buena fe, no es un tema de negocio, es de ayuda. Lo veo como una oportunidad histórica”, subrayó el alcalde, quien además rechazó la vía judicial, “La veo más compleja y lenta, antes que la situación se deteriore más de cara a la liga y a los resultados deportivos", puntualizó. Pero realmente, quien hay detrás de este grupo. De la torre ofreció en COPE Málaga detalles, “no tengo duda. Qatar dedica mucho al fútbol. Son gente que entiende de esto. Tienen presencia en temas deportivos en varios clubs de varios país. No cito nombres porque lo conocéis de sobra. Y me parecen importante. Este escenario es distinto”.

Es por todo esto que de nuevo De la Torre insistió que, “la situación requiere de respuestas rápidas. Le hemos trasladado a Bluebay la necesidad de una respuesta rápida, muy eficaz. Se le dieron los datos de la empresa. Plantearon algunas dudas porque puede haber empresas con el mismo nombre. La capacidad y que están dispuestos a ayudar es sobrada, y, si no basta con una, más empresas hay. No tiene sentido que planeen una iniciativa que no esté con sólidos cimientos, eso no conduce a nada y sí que sería desprestigiar al país”. Toda una partida de ajedrez que tiene a Málaga en vilo.