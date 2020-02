Aún queda mucha temporada por delante, con el ilusionante reto de la Copa de la Reina en Alhaurín de la Torre en el horizonte, pero en el Clínicas Rincón Málaga la actividad no cesa y ya se comienza a trabajar de cara a la próxima campaña. Y para comandar el proyecto de la temporada 2020/2021 desde el club malagueño se sigue confiando en la figura de Suso Gallardo. El técnico malagueño cumplirá así su segundo año al frente del equipo tras asumir el puesto tras la pérdida de Diego Carrasco, del que fue segundo entrenador durante ocho cursos.

Tras tener que aceptar el reto de ser el máximo responsable del banquillo del Clínicas Rincón Málaga en las duras circunstancias en que se produjo todo el pasado verano, Suso Gallardo afrontará por primera vez la confección de un proyecto desde su formación asumiendo toda la responsabilidad: “Dentro de todo lo que pasó, aceptar el puesto del modo que se aceptó, el equipo está respondiendo. Yo estoy ilusionado de seguir con este proyecto, que es muy bonito y que no para de crecer, ahora más con la incorporación de Manolo Rincón a la Vicepresidencia. Que Pepa y el club sigan confiando en mí para liderarlo es todo un orgullo y una ilusión”, comentó.

El técnico malagueño reconoce que en el equipo malagueño ya se está trabajando de forma ardua para conformar una plantilla de garantías. “En la liga cada vez la gente ficha y renueva antes y si te duermes tienes un problema. El club lo está haciendo muy bien, renovando a la gente que quiere tener el próximo año y pegando ya en puertas de posibles incorporaciones. Es lo que debemos hacer, no se puede parar más allá de seguir dentro de la competición y de la Copa de la Reina, que es en casa, pero estoy contento de que el club lo sepa y esté trabajando para ello”, señala Suso Gallardo.

Pepa Moreno: “Suso es el mejor entrenador para este club”

La presidenta del club malagueño Pepa Moreno considera muy positiva la continuidad de Suso Gallardo al frente del club, ya que lo define como el mejor posible para el puesto: “Es una alegría, este año ha asumido un rol que fue inesperado y lo ha pasado con sobresaliente. Lleva muchos tiempo con nosotros, ha aprendido de sobra la filosofía del club con el mejor maestro, Diego Carrasco, y ha sabido recoger el testigo y su forma de ser, sobre todo llevando los valores y la esencia del club por bandera, con humildad, sacrificio, respeto, entrega... No puedo estar más contenta de que Suso esté al frente del Clínicas Rincón Málaga. Lo he dicho este año y lo diré tantas veces como haga falta, no considero a nadie a día de hoy mejor entrenador para este club. Espero que siga muchos años más y que sigamos disfrutando del balonmano femenino con él, en el que veo la figura de Diego. Han sido muchos años con él y se le nota esa experiencia que cogió a su lado. En esta temporada tan difícil ha sido un gran apoyo, con su ayuda ha sido más llevadero, y creo que la temporada que viene va a ser una gran campaña”.