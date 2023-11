La solidaridad se abre paso en Camerún con camisetas del Málaga: "Quisimos dejar nuestra huella"

En Yaoundé, en Camerún, a más de 4 mil kilómetros de Málaga, ya hay un grupo de niños cameruneses que llevarán para siempre en su corazón los colores del Málaga C.F gracias a la solidaridad a la ayuda de la Fundación malagueña Bisturí Solidario.





Su fundador, el cirujano César Ramírez ha recorrido medio mundo cambiándole la vida a través de la medicina cientos de personas, muchos de ellos niños. Pero el dóctor César Ramírez, también siembra malaguismo allá por donde va. Es tradición que en los lugares remotos a los que acude como en Dangbo en Benín, Kamutur en Uganda o en Free Town en Sierra Leona, o en este caso en Yaoundé, regale camisetas del Málaga C.F. Que ya está creando pequeñas colonias de seguidores malaguistas en el continente africano.





SEMBRANDO MALAGUISMO

Él doctor Ramírez nos explica de donde surge esta idea: “Recibimos uno de los premios Siempre Fuertes de la Fundación Málaga C.F. Tengo una buena relación con Basti y con el administrador judicial y como esta campaña en Camerún está, de alguna manera ligada al fútbol, quisimos dejar nuestra huella dejando camisetas del Málaga que el club nos ofreció”.

¡Los más pequeños en Yaundé, Camerún, ya están preparados para el partido de mañana del @MalagaCF ????!

Súper Basti, @drcesarpramirez ha cumplido con su palabra repartiendo malaguismo en África ??????

¡Vamos, Málaga! #yomequedo#yosoybisturisolidariopic.twitter.com/ohyKPmJA8O — @bisturisolidario (@bisturisolidari) November 11, 2023





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta última campaña quirúrgica en Camerún, medicina y deporte se han unido de la mano. El cirujano malagueño y su equipo recibieron una llamada muy especial pidiéndole ayuda. Al otro lado del teléfono, Andrés Onana, portero del Manchester United y uno de los mejores porteros del mundo, que a través de su Fundación pedía ayuda para los más necesitados de su país: “Recibí la llamada de Jordi, su representante. La Fundación Onana nos pidió ayuda para poder realizar intervenciones quirúrgicas en su país. Sus padres y sus hermanos nos prestaron su ayuda en todo. Andrés Onana no pudo estar, pero me ha invitado a un partido del Manchester United para agradecerme en persona lo que hemos hecho allí. Cuando se produzca el encuentro no dudes que le llevaré una camiseta del Málaga”.





SITUACIÓN DE POBREZA

Aunque algunas camisetas les quedaban grande a los más pequeños, las sonrisas por recibir el regalo no han parado de brotar de sus labios. Preguntas y curiosidad por saber de su nuevo equipo. Camerún es un país que vive por debajo del umbral de la probreza y sin esta ONG malagueña, muchos las condiciones de estos niños sería muy complicada: “Hemos tratado hernias inguinales y otra patologías, sobretodo de bocio. Muchos la sufren desde que son pequeños. La sanidad en Camerún es complicada. Un médico tiene un salario de 190 euros al mes y una operación vale 2500 euros y se la tienen que pagar de su bolsillo y tienen que esperar este tipo de campañas para poder ser intervenidos”

Pasado el ecuador de la actual campaña quirúrgica que estoy desarrollando en Yaundé (Camerún) con @bisturisolidari de la mano de André Onana Foundation, aprovecho para mostrar una de las afecciones que más intervenimos en el continente africano en estas expediciones. pic.twitter.com/5tUjWvjf29 — César Ramírez Plaza (@drcesarpramirez) November 8, 2023





Bisturí Solidario ya está preparando los nuevos lugares donde ayudar y seguir sembrando malaguismo. Será, de nuevo, en África: “Ya han contactado con nosotros desde el consulado en España de Costa de Marfil y a través de la Fundación Onana, quieren que colaboremos con una campaña en la RD de El Congo.”





En Camerún, en la tierra de ex malaguistas como Makanaki, Kameni o Fabrice Olinga, el cirujano malagueño César Rámirez y su equipo de Bisturí Solidario ha contribuido a través de la medicina a que el malaguismo cada vez sea más más grande.