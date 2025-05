Sergio Pellicer tiene un año más y Loren Juarros lo tiene opcional por objetivos

Con pie y medio, un año más en el fútbol profesional, todas las miradas apuntan a la plantilla... y al banquillo. Sobre su continuidad en el Málaga, Pellicer fue rotundo el sábado tras ganar al Granada y con la derrota del domingo del Eldense ponerse a nueve del cuadro azulgrana, con nueve puntos en juego. “Sería un inconsciente en ese aspecto porque no hay nada hecho. Juro que no he hablado nada de futuro con Loren, porque, como en mis ruedas de prensa digo, lo importante es el colectivo. No puedo hablar en mi ego. Lo importante son los puntos que quedan y competir. Deberemos hablar todos, tanto los jugadores, como el entrenador, porque el Málaga va a una velocidad, la ciudad, y nosotros tenemos que ir acordes a esa velocidad también”.

Hay que recordar que Pellicer renovó su contrato con el Málaga tras ascender a La Liga Hypermotion por dos años tras el épico ascenso en Tarragona, hasta junio de 2026. Ya ha cumplido el primero, le faltaría el segundo. En principio no debería haber problemas, pero todo es revisable cuando acabe la temporada. Por ahora no se reunió con Loren, ni con el propio club. Aún es pronto para el debate, pero hay desgaste y sobre todo idea de un futuro nuevo proyecto más ambicioso, quizá. En cualquier caso está ese año, que si no lo cumple debería pactarlo.

loren cumple contrato

Y está el caso de Loren Juarros. El director deportivo sí cumple contrato con el Málaga este 30 de junio de 2025. Firmó dos y tiene un tercero opcional, dependiendo de objetivos. Está claro que tras el pasado ascenso y esta permanencia, el vasco lo tiene en su mano.

Se antojan muchas dudas. Está la de ver qué tipo de proyecto tendría el Málaga y conocer si habrá apuesta económica por dar un salto de calidad. O bien, seguir con el proyecto de cantera con escasos refuerzos, como pasó este año, lo que dificultaría este proyecto. Loren Juarros fue anunciado por el Málaga el pasado 23 de mayo del 2023, por lo que podría activar o no ese tercer año opcional por objetivos que mantiene. Y está la idea de la zona noble, la del administrador judicial, José María Muñoz, que es quien al final debe tomar decisiones a falta de una propiedad.

tipo de proyecto

Hay mucho trabajo por delante. Dar muchas bajas, reforzar a este equipo y dar forma a los canteranos que llegan, y los que se marcharán. El primer paso es solventar ese punto que resta este domingo en Elda para asegurarse de forma matemática una permanencia vital para el futuro del club y su viabilidad.