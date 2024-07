La sanción a la que se puede enfrentar Dylan Osetkowski

La noticia la desvelaba el portal serbio Telesport.rs, Dylan Osetkowski está siendo investigado por un presunto caso de dopaje. El jugador de Unicaja habría dado positivo por marihuana en unos controles meses atrás. Esta fue una de las razones del Barça para no pagar los 800 mil euros de su cláusula de salida y sacarlo de Unicaja.





Si se acaba confirmando esta noticia, ¿A qué sanción se enfrenta Osetkowski? ¿Perdería por mucho tiempo Unicaja a uno de sus mejores jugadores? ¿Podría Unicaja rescindir de manera unilateral el año de contrato de Osetkowski?

TRIBUNAL COMPETENTE

Miguel García, profesor de derecho administrativo y uno de los mejores abogados experto en derecho deportivo, abordó el tema con mucha claridad en Deportes COPE Málaga. Lo primero es saber qué tribunal será el que imponga la sanción a Osetkowski: "Todo indica a que es un proceso nacional y que el órgano competente es La Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD)."

SANCIÓN

La sustancia que habría aparecido en sangre, según el citado medio, sería la marihuana: "No es una sustancia que se consume para mejorar el ámbito deportivo. Si no, en un ámbito festivo y que no es un consumo habitual. La sanción suele ser mínima, o no conllevar incluso sanción. La horquilla es variable. Todo depende de las circunstancias que podría ocurrir. Lo razonable, es que sea corta y que sea cercano a los 3 meses que me decías"

Osetkowski fue elegido en el quinteto ideaa de la ACB | acb Photo / M. Pozo









Hay que destacar que hasta 2021 las sanciones por este tipo de sustancias era más amplías, pero que dese entonces las sanciones variaron y se redujeron por este tipo de sustancias.

Se espera que la resolución sobre la sanción no tarde en llegar. "Es un proceso administrativo, no es matemático, pero debería conocerse la sanción pronto. A partir de ahí se abre el periodo de recursos, si es que no se está de acuerdo con la sanción impuesta.

PRECEDENTES

Unicaja ya pasó por este proceso en 1998. Dos jugadores, Lou Roe y Uwe Gordon, dieron positivo por consumo de hachis y fueron despedidos, después de que le sancionaran con tres meses sin jugar. "Desde el punto de vista del derecho laboral, se suele incluir alguna cláusula para rescindir el contrato por este motivo. Suele ser una justa causa de resolución del contrato. Para ello debe hacer una resolución firme", explica el letrado.

Según hemos podido conocer, el abogado de Osetkowski es Juan de Dios Crespo, experto en derecho deportivo y el que lleva su defensa. Crespo fue el abogado encargado en llevar la defensa del Málaga ante el TAS cuando UEFA le impuso la sanción de dos años sin pode rjugar competición europea.