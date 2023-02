Rubén Castro celebra en COPE Málaga su récord nacional: "Quiero más con este equipo"

Tiene 41 años y su profesión es hacer goles cada fin de semana. Ahora lo disfrutan en Málaga, como antes lo disfrutaron en otros equipos. Y es que el delantero canario del Málaga, Rubén Castro se ha convertido en el máximo goleador nacional de Primera y Segunda División con 285 goles, tras marcar dos goles en el partido del lunes ante el Zaragoza (3-0), correspondiente a las vigésima octava jornada de LaLigs SmartBank. El jugador canario ya superó al que fuera delantero del Sporting y Barcelona, Enrique Castro ‘Quini’, que poseía el récord con 284 goles.

Castro, con los dos goles conseguidos en esta pasada jornada, eleva su cuenta anotadora esta temporada a ocho, siendo el máximo goleador del Málaga, aunque el equipo malagueño sigue antepenúltimo con 25 puntos, a cinco de la permanencia cuando restan 14 partidos para que concluya el campeonato. Y el lunes visita Granada.

RÉCORD LOGRADO

Hoy pasó por Deportes COPE Málaga donde celebró el preciado récord nacional: “Muy contento por el tercer gol. Fue el de la tranquilidad. Se dio todo. La gente contenta y bella factura con el récord conseguido. Salió todo perfecto. Estoy muy feliz y satisfecho. Estoy ahora a dos de Nino, voy a por ese récord también”, apunta.

Y es que Castro además apunta que, “sin jugar en Real Madrid o Barcelona, la mayoría fueron con el Betis, hice goles en todos los equipos, siempre jugué y se me ha dado bien”.

SOLO UN AÑO

Con el Málaga solo tiene firmado una temporada. No hay opción ni cláusulas. Él mismo verá al final de esta temporada, pero sí apunta que seguirá, al menos, un año más jugando,.“Debuté aquí en Málaga, igual se acaba todo aquí. Tengo un año solo de contrato. Quiero esperar al final de liga para decidir. Voy a seguir jugando, claro. Me encuentro muy bien, muy a gusto aquí. Pero quiero ver como acaba la temporada en lo físico”, dice.

Sobre el ascenso que ya tristemente no se puede dar, apuntó que, “Creo que teníamos equipo para pelear el ascenso, pero no es presión, es ambición porque vine para ello. Ahora toca pelear la permanencia. Quedan 14 partidos y si estamos bien, podemos lograrlo. Esto sería como un título. Si salvamos al Málaga sería genial”

LIDERAZGO

El punta canario apunta además sobre el liderazgo del grupo que, “si hay liderazgo dentro. Igual no se ve desde fuera. Es uno de los mejores grupos en los que he estado. Estamos todos muy unidos, hay buen rollo entre todos. Yo desde mi experiencia aporto cuando se me diga. Aconsejo en lo que pueda”.

Castro además tiró de humildad cuando se le cuestionó por si este año no ha tenido muchos balones de sus compañeros. “Este año la culpa de que haya una cifra de goles baja es mía. Antes en una racha lo metías de cualquier forma. Este año he fallado mucho y es cuestión mía. Esto es por rachas. Ahora mismo espero que ya se haya abierto la racha”

GRANADA OBJETIVO

El próximo rival es el Granada y el equipo nazarí está invicto en casa: “El Granada no ha perdido en casa, bueno ya le toca. Vamos a ir el lunes con todo. Tienen un equipazo y pelean por derecho propio para subir. Vamos a ponérselo difícil e intentar ganar”

Por último el máximo goleador nacional quiso tener palabras de elogios para la afición malaguista que le adora y le tiene en estima: “La afición del Betis es muy parecida a la del Málaga. Vine aquí por el ambiente, por el estadio lleno, por la afición que apriete y se mata por el escudo. Es bonito jugar, y hacerlo con presión, eso le gusta al jugador, al menos a mí”. Un fenómeno.