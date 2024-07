Roberto informa al Málaga de que quiere abandonar el club este verano: "Es lo que hay"

El Málaga ya planifica la temporada del regreso a segunda división y parte importante de ese proyecto está en conocer el futuro de Roberto. El goleador malaguista, con 20 goles, el curso recién finalizado, es objeto de deseo de varios clubes. Roberto acaba contrato el 30 de junio de 2025, pero ya le ha transmitido al Málaga su deseo de abandonar el club malaguista este mismo verano.

Loren, director deportivo del Málaga, mantuvo ayer una reunión con los agentes del delantero que le dejaron claras la postura del jugador que tiene decidido abandonar el club y no escuchar siquiera la propuesta del Málaga: "Sabéis lo que es Roberto para el Málaga, nos gustaría contar con él por muchos años. Ha sido fundamental, pero es cierto que ayer nos reunimos con el representante del jugador y nos han trasladado su voluntad de salida y no están abiertos a ninguna posibilidad de continuar. Hay que hacerlo público porque es lo que se ha trasladado al club", decía un sincero Loren.

SIN OFERTAS

De momento, según afirma Loren, no ha llegado al Málaga una oferta formal por el jugador, pero sí el interés. El Sporting de Braga es el club, que de momento parece mejor posicionado: "No tenemos oferta oficial, nos han trasladado que el Sponting de Braga puede ser uno de los equipos. Lo único que tenemos oficial es que sus agentes nos han trasladado, que Roberto ha decidido que es su momento de salir. No hemos tenido opción a plantear ningún plan de contrato, ninguna cantidad porque la decisión es que no van a negociar. Hay una administración judicial, sabiendo la voluntad del jugador, si es el Braga u otro club ya veremos. Si es ese, una vez aceptada por la administración se tiene que marchar ante la perspectiva de jugar un año y quedar libre. El Málaga no quiere vender a Roberto, pero nos tenemos que abrir a contemplar otras situaciones", decía resignado.

??Comienza la rueda de prensa de renovación de Sergio Pellicer: "Dar las gracias al club, que es una familia. Estoy con la ilusión de un debutante y con energía y fuerza"



?? https://t.co/T5Br99hueCpic.twitter.com/yKl2pqAQi1 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 3, 2024





LEJOS DE LA CLÁUSULA

De momento, las cantidades que se manejan son en torno a los tres millones de euros y una serie de variables, es decir, muy lejos de los 10 millones de euros de su cláusula: "La circunstancia de Roberto es que acaba contrato en 2025, es una realidad con la que tenemos que convivir. El club aguantó a Roberto el verano pasado en una situación difícil, con propuestas importantes que llegaron. No es que hayamos salido del pozo y estemos rebosando dinero, pero tuvimos que asumir en una situación delicada la decisión de rechazar esa oferta importante porque estábamos seguros de que nos iba a dar rendimiento, iba a crecer y nos iba a ayudar. Y se ha dado todo eso. Es un jugador que tiene su valor, pero sigue sin renovar. En enero de 2025 es libre. El Málaga no quiere vender a ningún canterano, pero él nos pide que cree que tiene que salir del Málaga. Las ofertas me parecen poco, bajas, las que tenemos de palabra, pero es lo que hay. Vamos a intentar conseguir algo más. No sé si podremos, pero lo vamos a intentar. Es prácticamente imposible renovarlo y tenemos que gestionar esa situación. Me gustaría que hubiera escuchado hasta dónde podíamos llegar y sentarnos. Tenemos que convivir y hacer la mejor gestión posible", decía un resignado Loren.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

OPCIONES

Se especula con que el Málaga se guarde un porcentaje de un futuro traspaso y así poder sacar mayor tajada económica. Hay que recordar que eso mismo ocurrió con el Sporting de Braga y Ricardo Horta, y el asunto está todavía en los tribunales: "No tenemos una oferta oficial de ningún club, por supuesto que se contemplan la opción de un porcentaje de traspaso posterior jugadores de este perfil. Son jóvenes, entendemos que el jugador va a crecer e intentas quedarte con algo de ese posterior traspaso. Esas cláusulas van unidas a traspasos de jugadores y se intentan pelear".

El Málaga ya rastrea el mercado de delanteros, y espera incorporar a dos delanteros que suplan los goles que ha dado Roberto en la última temporada.