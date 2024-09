Rahmani en COPE Málaga: “Se juntaron los planetas para que viniera, porque era algo impensable en verano”

Yanis Rahmani habló en Deportes COPE Málaga de su llegada a Málaga, la más sonada de las caras nuevas de este Málaga que sigue invicto y que lleva una buena línea de juego y resultados.

Yanis comentaba además que, “firmo por un año porque me lo plantearon, así mejor, haces que no te acomodes, tengo que ir a por todas y con hambre. Esto tiene que salir bien cien por cien”, señala.

El extremo malaguista fue de los fichajes más esperados y llegó sobre el final de mercado, “Estar aquí es una bendición, es una oportunidad única. Málaga es una mina de oro para sacar jugadores. Hay que seguir apostando a la cantera, como hacen, por ejemplo, la Real o el Athletic. La vida es muy difícil, el fútbol se acaba pronto y debes tener buena cabeza. Hay oportunidades que los chavales no deben dejar escapar. Mi paso por el Éibar me ha valido de mucho, en lo personal y en lo deportivo. Vengo como uno más, con humildad”, dice.

JUGADOR MADURO

No deja escapar la oportunidad de hablar de su actual momento, “estoy más liberado, no sé, me encuentro feliz. Creo que estoy en un momento bueno en mi carrera, me veo tranquilo, cómodo, tomando buenas decisiones. Creo que las mejores veces que he rendido es cuando se me permite jugar con libertad. He aprendido con los años a jugar mejor tácticamente, antes de joven uno era más alocado. Aprendí mucho con Garitano en Éibar”, comenta.

COPE Málaga Yanis Rahmani en un momento de la entrevista en COPE Málaga.

De su llegada, ya todos los saben, esfuerzo de todos y la mayor casualidad, “se han juntado los planetas para que viniera. Era algo impensable en verano y luego pasaron cosas para que todo se diera y aquí estoy, con todo. Es en el final de mercado cuando me dice el Éibar que me tenía que buscar equipo porque lo tendría difícil para jugar. Duele, pero el dolor duró poco por la llamada del Málaga. Ha sido un mal por un bien, porque aquí me siento bien. Me siento querido, lo noto a diario”

Por último, entre otras cosas que cuenta en la entrevista, Yanis habla de la afición, “a no ser que te vayas a un top 5 de España, nadie tiene lo que hay aquí en Málaga de afición. A veces es bueno tocar mierda para saber que es lo que tienes y valorarlo”, subraya.