Pellicer tiene todo el crédito de los dirigentes pese a que éstos no lo hayan hecho público

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, no será cesado, y ni mucho menos dimitirá. Es cierto que pasa por su peor momento desde que llegó en el tramo final de la pasada campaña al Málaga, pero tiene crédito para la plantilla, y según parece, para la zona noble de Martirícos.

Está en una duda constante. Es cierto que para un gran sector de la afición malaguista, el Málaga estaba proyectado para estar más arriba, pelear el liderato, y nada de eso ha sucedido, quedando además, los jugadores en entredicho. Nadie sabe el futuro. Los play off suelen ser una loteria y en ella el Málaga a ver que billete compra, pero no es bueno acceder a la promoción de ascenso en un ambiente que no es el más idóneo. Al final el cuero es el que manda y ésa es otra, este Málaga tiene muy poca efectividad hacia la puerta contraria.

BACHE DE JUEGO

El equipo malaguista está en un enorme bache de juego y resultados, y se han encendido las alarmas, pero de puertas hacia dentro hay apoyo absoluto. Los dirigentes, pese a que nadie ha salido públicamente, entienden que un cambio sería nefasto y no asegura nada. Ni José María Muñoz y ni mucho menos Kike Pérez o Loren Juarros han salido públicamente a reafirmar al técnico malaguista que vive sus horas más difíciles, pero en privado, según parece, le han mostrado su tranquilidad y apoyo.

No habrá cese, ni mucho menos. El Málaga está a un punto de lograr de forma matemática su presencia en el play off y solo queda por dilucidar en que posición lo hará, si tercer, cuarto o quinto.

PLAY OFF

Y es que la mala racha de resultados que atraviesa el Málaga ha provocado que no haya certificado su presencia en el play off de forma matemática y hace que sus rivales para cerrar este objetivo marcado a inicio de temporada sean más de dos, ahora son el Ibiza, Ceuta y el Recreativo de Huelva. A los de Pellicer les falta un punto.