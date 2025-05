El padre de Chupe nos desvela los motivos del apodo de su hijo: "Por un delantero del Zaragoza..."

En sin lugar a dudas, el hombre del momento, Carlos Ruiz Rubio, conocido como "Chupe" o "Chupete", ha completado una temporada que nunca olvidará. Pieza básica en el ascenso del Malagueño con 24 goles, también ha sido uno de los grandes artífices de la permanencia del Málaga, con el que ha logrado ya 4 goles, con un doblete en la última jornada, que han servido para certificar la salvación.

La Liga Chupete celebra un gol al Sporting de Gijón

Tras hacer la pretemporada con el primer, Chupe, volvió al filial para romperla y llamar la atención de Pellicer que no ha dudado en darle galones en el primer equipo. Antonio Ruiz, padre de Chupe, pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga y analizó la trayectoria de su hijo: "Es un salto muy grande de categoría de tercera a segunda división, jugadores contrastados, muy profesionales y es verdad que poquito a poco con trabajo con la ayuda de la gente del club y de su entorno... me ha sorprendido, no esperaba que el salto fuera tan rápido. Gracias a Dios para todos nosotros, para el club, para él, estamos disfrutando del momento"

La Liga Chupe celebra su doblete al Sporting

Chupe pasó en edad infantil por la cantera del Sevilla, fue una etapa dura en la que su padre lo llevaba y recogía de noche en la estación de AVE en Córdoba, y donde permaneció dos años: "Es verdad que cuando sale del Sevilla te entran dudas, pero tiene gente que te ayuda y te dice que esto no se acaba aquí, que vamos a dar un paso para atrás para tomar impulso, que lo que hay es que hacerlo bien y no bajar los brazos, en el Séneca se sintió como en casa y en juvenil de segundo año salió la opción del Málaga y él tenía claro que quería jugar allí".

origen del apodo chupete

Antonio Ruiz, devela el origen del apodo de Chupete para su hijo: "Viene porque cuando empezó mi hijo mayor empezó a jugar al fútbol, se llevan siete años, este era más chico, era bebé con cuatro años. Mi mujer se lo llevaba porque claro iba a entrenar en el club del barrio, la ribera del Guadalquivir y se lo llevaba allí, mi mujer lo pelaba de chico mucho, jugaba prácticamente rapado. Y a él le gustaba el fútbol, tanto que con cuatro años jugaba con los pre benjamines allí del equipo del barrio. El entrenador, uno de ellos, le decía que se parecía a Chupete Suazo, un delantero que había en el Zaragoza. Y al final se fue Chupete Suazo para su país, y este se quedó con Chupete. Le quitaron el Suazo y se quedó con Chupete, Chupete, Chupete y hasta el día de hoy Chupete. Yo creo que si va por la calle, le dicen Carlos, es más capaz de no mirar. Pero si le dicen Chupete o Chupete seguro que mira", explica el padre de Chupe.

La Liga Chupete anotó el gol de la victoria al Castellón

sueño de jugar en primera con el málaga

Chupe renovó en enero hasta 2028, su familia y su entorno tiene claro que en este punto de su carrera no hay mejor lugar para crecer: "Le decimos que la humildad no la pierda nunca. Aparte de nosotros, hay gente cercana. Tiene un representante que es como si fuera un hermano mayor para él. Hemos tenido la suerte de encontrar un preparador personal allí en Málaga, que también está ayudando muchísimo a Adri. Él no se cree que ya lo tiene todo hecho, porque no tiene hecho nada. Está empezando ahora, y ahora lo difícil es mantenerse. Ahora mismo, lo mejor para el niño es estar en el Málaga, disfrutar, y ojalá, pueda estar jugando con el Málaga en Primera División pronto", explica, Antonio Ruiz, padre de Chupe, delantero que aún tiene mucho que hacer en el Málaga.