Pablo Guede entendería un cese como entrenador y el Málaga aún lo debate

La derrota en Tenerife del Málaga (3-1) deja muy tocado, y casi hundido a Pablo Guede como técnico del Málaga. Si ya no lo estaba antes del partido, penalti aparte, el Málaga naufraga con el entrenador argentino. Y es muy posible que el club tome la decisión de una destitución, pero por ahora sigue en el debate interno del propio club.

La situación es la siguiente: Manolo Gaspar arropó al entrenador. Viajó con la expedición y en la noche dialogó con el argentino tras caer en el Heliodoro. No en vano es una apuesta personal y en la confección de la plantilla, el argentino hizo prácticamente todo. José María Muñoz, en Málaga, habló con Manolo Gaspar tras desastre de Tenerife. La situación es insostenible. La grada es unánime y un clamor, y lo que es más sonrojante, los números de Guede. Tres puntos de dieciocho posibles. Insalvable.

Y luego está el ánimo del entrenador argentino. Tras la derrota, asintió y reconoció ya por primera vez que entendería un cese. Pablo Guede "no teme" perder el cargo, pero recalca que "entendería" una posible destitución. Así de claro.



El técnico argentino dijo en sala de prensa además sobre la jugada clave del partido que, "Me dice Juanfran (el defensa que pugnaba con Enric Gallego en esa polémica jugada) que le pegan a él", y no entendió que "el árbitro no lo fuese a ver al VAR, pero es el momento en que estamos", te marca el partido, pero antes ya jugaba con uno menos por la doble amarilla en cuatro minutos de Bustinza, otro señalado. Además de los cuatro cambios en una misma ventana. Toda una ensaladilla de dudas y huída hacia adelante.

Guede: “El futbol es ganar y no lo estamos haciendo. Ya está” — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 19, 2022

Este martes la plantilla se ejercita en Tenerife y volará por la tarde a Málaga. El sábado ya será el juicio sumarísimo de la grada, ya no solo al entrenador, si no a la dirección deportiva, ya que Manolo Gaspar queda muy señalado. Sería su cuarto entrenador en dos años. Unas apuestas que no son válidas y no han tenido continuidad por los malos resultados y la confección de la plantilla, la actual, muy en boca de todos por los cromos repetidos que existen.

Desde el Málaga por el momento silencio y pena. No se van a precipitar en tomar una decisión que ya le pide toda la afición. Un clamor.

UN CLAMOR SU CESE

Tras el encuentro en el Heliodoro Rodríguez López, tanto la Federación de Peñas Malaguistas como el Frente Bokerón han exigido al club malaguista, a través de sus redes sociales, que se den cambios cuanto antes. "Si el entrenador del Málaga de verdad ama a este club, no debe esperar a ser cesado, debe presentar esta misma noche su dimisión y en caso de que no lo haga, debería ser destituido inmediatamente. Es la ley del fútbol y Pablo Guede, ha perdido toda la credibilidad. ¡Basta ya!", apuntaba Federación de Peñas.