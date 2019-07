Okazaki ya luce de malaguista: "Tenía otras ofertas pero me atrajo Málaga"

Con la característica sonrisa asiática perenne en el rostro, feliz y satisfecho por la aventura que afronta tras ser estrella en japón, Shinji Okazaki, nuevo jugador del Málaga CF, ha sido presentado este mediodía en La Rosaleda ante los medios de comunicación. En una comparecencia íntegramente en japonés, apoyado de una traductora, el punta de Takarazuka expresó su satisfacción por formar parte del conjunto que dirige Víctor Sánchez del Amo.

Desde que llegó a la capita costasoleña, "Oka" insistió en su deseo de jugar en España. "Quería jugar en un equipo español, se presentó la oportunidad y estoy muy contento que sea Málaga la ciudad en la que voy a jugar", apuntó.

Okazaki reveló que tuvo ofertas de otros equipo, pero hizo hincapié en que Málaga ha sido un acierto. "Hay mucha potencia y me siento muy agusto".

Con la trayectoria de Okazaki, hay quien se sorprende de que haya decidido apostar por un club de Segunda División. No obstante, para él "la pasión por el fútbol es lo importante y no la categoría". En cuanto a su nuevo equipo, Okazaki no conoce todavía bien el nivel técnico del equipo, pero asegura que trabajará "con ahínco" y que se siente muy cómodo.

Ayer, además, pocas horas después del anuncio de su fichaje, debutó con la elástica blanquiazul en el amistoso frente al Córdoba en Coín. "Me motivó mucho para empezar la temporada con mucha fuerza y ánimo", comentó el nipón. Asimismo, a lo largo de los días verá cómo se desarrolla su posición el campo, aunque sea un mediapunta que asiste más que marca, afirmó que llega "con ganas de marcar muchos goles". En el choque de ayer ya lució su dorsal fetiche, el 23. "Comencé a jugar con ese número y siempre que he podido he mantenido esa numeración, me siento identificado". El jugador nipón llega hasta final de temporada y ya es el líder del equipo malaguista y de la afición.