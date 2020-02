Munir en COPE Málaga: "La plantilla necesitaba igual un cambio después de la situación de Víctor"

El portero del Málaga, el internacional marroquí Munir, rompió su silencio en Deportes COPE Málaga tras su tremendo error ante el Mirándés, que le costó finalmente al Málaga empatar ante uno de los supervivientes de la Copa. Para Munir, sincero y directo, ese fallo es un error de toma de decisón errónea, “somos personas que cometemos errores. Acepto mi culpa. Yo soy una persona muy exigente, le doy vueltas y de esa jugada aprendí y no volverá a pasar. Lo pasé mal, pero la gente y mis compañeros me apoyaron mucho. Yo me responsabilizo”, puntualizó.

Además, el meta marroquí apuntó, “el error del día del Mirandés fue de toma de dicisiones. No fue técnico, somos un equipos que nos gusta salir con balón, quise regatear, que era la primera vez en mi vida que lo hacía y me salió mal. Pido disculpas. Es un error por mi parte y aprendí”, subrayó.

Preguntado por el cambio de entrenador y los números del actual técnico tras el cese de Víctor, Munir señalaba que, “la plantilla necesitaba igual un cambio después de la situación y la suspensión de Víctor y demás. Pellicer es cercano, llano, muy intenso y para nosotros es nuestro entrenador. Es muy trabajador y lo está consiguiendo. El equipo se adaptó a lo que él quiere”, dijo. Sobre Richard Shaheen y su cercanía al grupo destacó que, “igual es por la cultura americana de estar muy encima de nosotros, estar en entrenamientos, bajar al vestuario, por ahora nos dice que están trabajando y demás”, dijo.

De la situación institucional declaró que, “dependemos de si entra la pelotita o no. Si ganamos todo será distinto, no se hablará de otra cosa y esto es así. Ganar y poder salvar la categoría será vlave para el club en general. El césped tiene la palabra y ahí vamos a darlo todo”.

A Munir también se le cuestionó sobre su competencia en la portería y pelear el puesto ante dos canteranos, “yo soy la persona más exigente. De los 21 goles encajados creo que siempre puedo hacer algo más. Hay exigencia en Gonzalo y Kellyan. Ellos me exigen a mi. No hay confianzas”.

Entre otros temas, el meta titular del Málaga habló del exmalaguista En Nesyri y de su pase al Sevilla por unos 20 millones de euros, “ha crecido mucho en estos dos últimos años. En la selección como compañero no me sorprende. Tiene potencial. Quiero pensar que con 28 esté en un club más grande. Es humilde y trabajador. Le encanta Málaga y ojalá nos enfrentemos dentro de poco en Primera”, concluyó.