Marta López regresa a casa

Casi 20 años después regresa a casa, a su tierra, a Málaga, al club que la vio nacer, el Costa del Sol Málaga. La jugadora malagueña de balonmano más importante de todos los tiempos está de regreso, Marta López.

CARRERA DE ÉXITO

Cuando aún no tenía ni la mayoría de edad y con un Costa del Sol muy lejos de lo que es ahora, abandonó Málaga para cumplirse sueño de ser jugadora de élite, y bien que lo consiguió. Su trampolín para el éxito estuvo en Alcobendas donde permaneció durante 4 temporadas y donde debutó con la selección española donde es una leyenda siendo parte fundamental en la mejor época del balonmano femenino, jugando 4 juegos olímpicos donde logró un bronce en Londres 2012; aparte de ser subcampeona del mundo y de Europa. Ahora, con 35 años, regresa a Málaga, lugar donde empezó: "Siempre es especial volver a casa, pero que encima te hagan sentir que estás en casa es para estar agradecida. Club y compañeras me han acogido bien y me hacen sentir en paz y en calma", decía Marta López.

TROTAMUNDOS

A nivel de clubes también ha sido una trotamundos. Ha jugado cuatro años en el Fleury de Francia, donde fue elegida dos veces mejor extremo de la liga, tras un paso efímero por el Bera Bera, voló a Rumanía, donde jugó el mejor balonmano de su carrera en el Ramnicu y el Rapid de Bucarest. Pero el deporte también tiene tragos amargos, tras superar una grave lesión de rodilla volvió y demostró su nivel, pero el club rumano, esta temporada ha decidido romper el contrato de manera unilateral y no dando ninguna facilidad a Marta para cumplir su contrato o salir como merece. Superado este mal trago, ha regresado con los suyos y desde hace algunas semanas ya estaba entrenando con el Costa del Sol Málaga. Después de tanto tiempo sin competir, dice que se encuentra bien: "Estoy mejor de lo que esperaba, gracias a mis compañeras y el staff técnico. Tengo muchas ganas de competir"

Costa del Sol Marta López fichaje de quilates

Marta López nunca ha ganado un título en España. Aunque la temporada del Costa del Sol no está transcurriendo como se esperaba. El equipo marcha segundo en liga, está en buena posición para los play-offs y ahí, con la calidad y experiencia de Marta López, puede ser un arma importante para pelear por su segunda liga. La propia Marta está deseando que lleguen los play-offs: "Ahora en los play offs quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda a conseguir la liga. Tengo ganas de que esto empiece ya"

debut

El club ya ha solventado los trámites burocráticos para que la malagueña pueda ser inscrita de manera oficial en la Liga Guerreras Iberdrola. Si todas las partes lo consideran oportuno, podrá debutar el sábado 22 de marzo en Carranque ante el Replasa Beti-Onak en la jornada 20