María de Valdés hace historia en la natación española: "Estoy en shock"

Estuvo a punto de tirar la toalla y dejarlo todo. Hace tres años se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de tener la marca mínima. Para cúmulo de desgracias, su padre falleció hace tres meses y sólo el empuje de sus familiares y amigos le dieron la fuerza necesaria para seguir luchando por su sueño. Y ese sueño, se hizo realidad este sábado en Doha. La malagueña María de Valdés se proclamó subcampeona del mundo de aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros, lo que le ha valido para tener ya su billete asegurado para los Juegos Olímpicos de este verano en París. Asegura que en cada brazada ha estado presente su padre. En conversación con COPE Málaga desde Qatar, María de Valdés reconoce que está en shock: “Acudir a mis primeros juegos olímicos es un sueño hecho realidad y saca a la luz el duro trabajo que hay detrás. Aún estoy en shock. No doy crédito. Quiero dar mi mejor versión en París 2024. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado detrás mía”





MEDALLA Y CLASIFICACIÓN

La nadadora malagueña tenía claro que su reto era estar en los Juegos, pero no imaginaba hacer historia para la natación española. Es la primera nadadora nacional en colgarse una medalla en un mudial de aguas abiertas. Peleó hasta el final por el oro con la campeona olímpica Sharon Van Rouwendal. Tras una hora, cincuenta y siete minutos, veintiseis segundos, y ochenta décimas nadando, no fue hasta la última brazada cuando se decidió la carrera en favor de la nadadora holandesa. María de Valdés relata como vivió la carrera: “La carrera fue difícil desde el primer momento, salieron muy rapidas todas. La tenía muy bien estudiada y visualizada desde hace varias semanas y eso me ayudó a poder gestionarlo bien. En el último sprint me pude jugar las medallas con la campeona del mundo y olímpica.Ha sido una experiencia de 10 y esto me sirve para seguir creciendo como deportista y creérmelo para seguir entrenando más fuerte y a tope para todo lo que venga”





María de Valdés, subcampeona del mundo de 10 km en aguas abiertas y pasaporte directo a los JJ.OO. junto con Ángela Martínez ????



Primer doblete de participación olímpica en esta categoría para España con 2 magníficas representantes.



¡¡Enhorabuena y a por todas en #París2024!! https://t.co/iaLKGqshqR — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) February 3, 2024





De Valdés, compite con el club Liceo de Galicia, pero sigue muy apegada a su tierra, Fuengirola y a Málaga. Es por ello que en París quiere dejar el pabellón bien alto; “Ahora quiero pelear por dejar el pabellón fuengiroleño, malagueño y andaluz muy alto como agradecimiento a todo el apoyo que he recibido”.

RETOS

Mañana vuelve al agua para competir en el mundial de aguas abiertas, esta vez en la prueba de 5 kilómetros. María de Valdés nos cuenta cuáles son sus retos a partir de ahora: “Tengo el Open de España de piscina y luego tendré unos días de desconexión para asimilar todo el proceso, tanto a nivel personal, como deportivo. Ya luego con las pilas cargadas para todo lo que venga hasta los Juegos Olímpicos.”

??Epic finish of the Women’s 10km! Check the photo finish?? #AquaDoha2024pic.twitter.com/XmgOJDC7T8 — World Aquatics (@WorldAquatics) February 3, 2024





Esfuerzo, constancia y capacidad de superación. Tres cualidades que debe tener un deportista y de los que, sin lugar a dudas, María de Valdés va sobrada y que le pueden dar otro billete para las olimpiadas de París en las pruebas de piscina.