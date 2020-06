María José Moreno: “Quiero darle un impulso al balonmano andaluz”

No han sido unos meses nada fáciles para María José Moreno, presidenta del club Balonmano Málaga Costa del Sol, durante esta pandemia. Vive con inquietud el día a día de su equipo, el Clínicas Rincón Málaga, sin perderle la vista al desarrollo de la Liga Guerreras Iberdrola de cara a la próxima temporada, donde sueña con celebrar la Copa de la Reina antes de finalizar el 2020, ni al proceso electoral dentro de la Federación Andaluza de Balonmano, en el cual aboga hacia la consecución de un cambio que pueda suponer un impulso para el balonmano femenino malagueño y andaluz.

Pregunta: Se le ve un aspecto muy relajado, ¿tiene ya los deberes hechos de cara a la próxima temporada?

Respuesta: Deportivamente, la plantilla ya está cerrada. Desde la dirección técnica, con Suso Gallardo a la cabeza, y la directiva, pensamos que se ha confeccionado un equipo muy equilibrado y competitivo que puede darnos muchas alegrías y en el que tenemos puestas muchas esperanzas, con una mezcla de jugadoras internacionales y más contrastadas, junto a jóvenes de mucha proyección. Hay que destacar que esta temporada en la primera plantilla, habrán seis malagueñas y ocho andaluzas de 15 jugadoras, más de la mitad. Esto, al máximo nivel, es muy complicado, y pienso que es motivo de orgullo para la ciudad, y deseo que Málaga se sienta más identificada con el proyecto.

En la parte económica siempre existe esa incertidumbre, y más con la situación que estamos viviendo, pero bueno somos positivos y gracias a la ayuda y el apoyo que siempre nos da nuestro patrocinador Manolo Rincón, instituciones, colaboradores…, confío en que saldremos adelante para disfrutar de una gran temporada.

P: Los fichajes este verano muestran ambición, ¿dónde pone el techo de la próxima temporada?

R: Desde la dirección técnica se trazó una línea a seguir muy clara, conseguir renovar a la columna vertebral del equipo, nacionalizar más la plantilla y confiar en las jóvenes promesas de Málaga y Andalucía, y eso creo que se ha conseguido.

El techo nos la marcará el día a día, pero somos ambiciosos, nuestros objetivos siempre son mejorar la temporada anterior y pelear por conseguir lo máximo. Desde que subimos a División de Honor, no hemos dejado de crecer y superarnos cada año, paso a paso, pero con firmeza. La idea es seguir estando entre los mejores de la Liga Guerreras Iberdrola, volver a clasificarnos para competición europea, y ojalá podamos luchar por algún título, que sería el sueño de todos los que formamos este club, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo de dónde venimos.

P: Podríamos vivir una Copa de la Reina un poco singular, ya que las plantillas que clasificaron para la fase final de Alhaurín de la Torre ya no serán las mismas, ¿estaría el Rincón Fertilidad en mejor disposición para levantar el título?

R: Como he citado anteriormente, pienso que tenemos una plantilla competitiva, con la que pensamos que podemos luchar a gran nivel y esperamos mejorar la temporada pasada. La copa es un torneo diferente, y puede pasar cualquier cosa, eso es lo que la hace tan especial, fue una pena no poder vivirla el pasado abril. Ojalá se pueda celebrar y podamos disfrutar del mejor balonmano en Alhaurín de la Torre. He soñado muchas veces con ganarla, es una competición muy especial y con mucho significado para todos los miembros del Club, y siempre pienso ‘¿por qué no?’. Levantar esa copa con nuestra afición sería un sueño hecho realidad.

P: Con el Pérez Canca convertido en un hospital de campaña provisional, ¿está ya resuelto el problema de instalación deportiva?

R: Estamos a la espera de que nos reubiquen de forma definitiva. Por la categoría en la que nos encontramos, no podemos jugar en cualquier instalación, pero sabemos que desde Ayuntamiento y Junta están trabajando conjuntamente para darnos la mejor de las soluciones, y confiamos en que pronto nos den una respuesta en firme. Sí es cierto que hubiese sido una ocasión ideal y muy especial para el Club, poder jugar en el Pabellón que se está construyendo en el Puerto de la Torre, el de nuestra alma mater Diego Carrasco, pero según nos informan la finalización de la obra está paralizada y no se sabe cuándo la volverán a reanudar. Esperemos que no se demore mucho más y pronto este esa instalación disponible para nuestro deporte, que tanta falta hace.

P: También son tiempos importantes para la Federación Andaluza de Balonmano, pues son las elecciones a la presidencia. ¿Apuesta por un cambio o considera preferible que haya una continuidad?

R: Creo que hay una fuerte corriente en el balonmano andaluz que pide un cambio profundo en el modelo de gestión. El balonmano en Andalucía necesita nuevas ideas, nuevas caras, en definitiva, un nuevo proyecto. Tenemos grandes profesionales en distintos estamentos a los que no les estamos sacando provecho. Parece mentira que no se cuente con personas como Raúl Romero, uno de los mejores gestores deportivos de Málaga. Ahí está el infinito número de actividades y eventos que viene haciendo como Delegado de la Federación, no para, vive por y para el balonmano. Necesitamos un cambio y me ilusiona mucho poder ayudar y colaborar en un grupo de trabajo que luche por y para el balonmano femenino en Andalucía. Son varias las mujeres que estamos encabezando proyectos importantes en la comunidad autónoma, caso por ejemplo de Lourdes Melero, presidenta del BM Conservas Alsur de Antequera o Maribel Cuevas en Club Balonmano Mijas Costa. Quiero darle un impulso al balonmano femenino en Andalucía. Si tras las elecciones que están en marcha Sebastián Fernández toma el mando, me gustaría estar a su lado y trabajar por un proyecto ilusionante con ese gran grupo humano. No podemos seguir así; no tiene sentido que Rincón Fertilidad Málaga y Ángel Ximénez de Puente Genil, equipos máximos exponentes del balonmano andaluz, estén fuera de las decisiones que se toman en las asambleas de la Federación Andaluza. El cambio en el modelo de gestión es vital.

P: Estos últimos meses, tras todo lo ocurrido desde el pasado verano, le ha cambiado la vida, ¿cómo es la nueva Pepa Moreno tras el confinamiento?

R: Ha sido un año muy duro, pero gracias a familiares y amigos que me han ayudado en todo momento he salido adelante. Pero, sobre todo, porque quiero continuar con el legado de Diego Carrasco, por todo lo que luchó y trabajó por el balonmano femenino, para que su Club llegara a estar entre los mejores de España y conseguir su sueño, que era conseguir algún día ganar un título y brindárselo a su ciudad, Málaga. El camino no es fácil pero él me enseñó a perseguir los sueños, y que siempre hay que volver a levantarse, por muy dura que sea la caída. Cómo dice Manolo Rincón “La vida es un aprendizaje”.

En el confinamiento he estado muy activa, buscando alternativas diferentes para seguir creciendo y ayudando desde mi posición como, por ejemplo, con el reparto de mascarillas por los distintos centros, etc. Valoro muchas cosas que antes no le daba tanta importancia, como dice una frase que me encanta; “el día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”.