Marcos Cerveró desvela en COPE las claves físicas de Unicaja, desde el más rápido al más fuerte

Es una de las claves del gran rendimiento que está ofreciendo Unicaja en estos últimos tres años. Su trabajo en la sombra es muy valorado por Ibon Navarro y por los jugadores que trabajan con él, su nombre es Marcos Cerveró, y es el preparador físico de Unicaja.

INICIO FRENÉTICO

Ha sido un inicio de temporada, bueno, un inicio y continuación, porque llevan 14 semanas desde que empezamos, con muchas cosas pasando, no solamente a nivel de básquet, sino también emocionalmente, como decías. El que termines en Singapur con todo lo que conlleva y prácticamente a los tres días tienes que poner el modo competir otra vez para jugarte otro título, al final emocionalmente también influye.

Y luego lo mismo, no puedes parar. Entonces, sin duda, este momento vimos que era una oportunidad clara para tratar de resetear un poco a todo el mundo, incluso a los miembros del staff, que están todos trabajando, pero es un poco más autónomo el ritmo, más tranquilo. Y bueno, con la eventualidad de que algunos jugadores se van con selecciones, entonces el ritmo lo cambiará un poquito.

PARÓN VENTANAS FIBA

En este periodo al final hemos dejado bastante libertad, porque el objetivo fundamental de este periodo, más que el descanso físico, que sí es un poco el descanso mental, digamos, el vernos todos los días, hablar todos los días. Entonces, bueno, todos los que, como bien dice, se os ha ido justo la mitad, los que no estaban convocados a las selecciones y se han marchado. Ellos saben que me podían escribir en cualquier momento para pedir cualquier cosa, pero normalmente tratamos de dejarlos un poco en paz, yo durante el año sí soy bastante pesado.

Y sí que con los de selección, pues prácticamente no te voy a decir que todos los días con todos, pero sí todos los días hablas con casi todos. Y con los staff, que al final, bueno, pues en eso la verdad que la mayoría de selecciones son bastante comunicativas y ayudan bastante

RETO TILLIE

Kilian, desde luego que es un reto, no solo para mí, sino tanto para el staff técnico como para el staff mi biomédico. Cuando vino aquí al principio que lo evaluáramos, decíamos, joder, o sea, podemos conseguirlo, pero esto tiene tarea. Partimos de la base de que la disposición del chico es magnífica. Esto hace que todo sea mucho más sencillo, yo creo que se van cumpliendo de momento los objetivos que pusimos. Quisimos ser no demasiado pretenciosos, sino realistas y, bueno, todo el mundo fue paciente. Tanto él fue paciente en decir, ok, venga, vamos a seguir este plan.

El club ha sido paciente porque muchas veces sabes que uno de los problemas de este ámbito es que tú adquieres un activo y quieres que el activo rinda pronto. A veces la impaciencia trae cosas que no son tan buenas. En este caso creo que el club ha estado del 10 y el entrenador en cuanto a tener claro que cuál era el camino. Hacemos la inversión a medio plazo y espero a largo plazo. Ha sido un poco complicado y hay mucho todavía por hacer, porque ese mismo calendario que hablábamos y ese mismo ritmo ha sido un poco, un poco no tan favorable para algunas cosas, por él también. Pero, bueno, de momento estamos bastante contentos. Yo creo que todavía tiene de nuestra parcela, de la parcela de fisioterapia y de condición física y de acondicionamiento, todavía tenemos margen para que funcione eso un poquito mejor.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Marcos Cerveró observa el calentamiento de Unicaja

TABLET TEMIDA

Bueno, no siempre son valores de carga los que hablamos. Con Alberto Miranda, ayudante de Ibon Navarro, muchas veces hablamos de valores del mismo. Normalmente, solemos ver, parámetros que tenemos normalizados, ya sea a nivel de fase de juego, incluso, pues sí, también minutos o carga de jugadores. Hay veces que me acerco simplemente para decirle, bueno, no sé, pues que Kalinoski lleva tanto tiempo en pista, no porque lo tengan que quitar, sino simplemente porque es algo que no solemos hacer a menudo

Muchas veces parece que cuando me levanto es porque tienen que poner o quitar a alguien. O sea, no es así. Realmente no es así.

Yo los dejo ser bastante, solamente que sí, pues, bueno, cada vez tenemos más localizados marcadores de datos que son interesantes. Y entonces, pues, simplemente cuando algo así aparece, pues yo simplemente se lo comunico a ellos.

FÍSICO JUGADORES UNICAJA

Cuando está en ritmo normal, Alberto Díaz es el que más kilómetros hace en un partido.

Dependiendo de las acciones, Perry sí, depende de qué acciones lo veas, pero sí, te podría decir en algunas Kendrick Perry es el más rápido, en acciones lanzadas Tyson Carter, pero luego te encuentras algunos jugadores que también te dan valores bastante interesantes. Por ejemplo, Tyson Pérez tiene ciertos movimientos que son bastante llamativos en ese sentido.

Y después, bueno, algunos jugadores que me parece que no se mueven tan rápido porque se mueven dentro de la zona y son movimientos más cortitos y esos parámetros salen diferentes. Pero si vemos ciertos movimientos de Balcerowski o de Sima, en ciertos parámetros también sorprendes. Para el tamaño que tienen, lo rápido que se mueven.

Si hablamos del más fuerte, siempre me paro en Ejim, es un portento natural. Y luego en el gimnasio ves a Taylor, cuando tenemos sesión de carga también el tipo levanta mucho.

El que más ha evolucionado en estos tres años puede ser Tyson Carter. No sé si es el que más, pero puede que sí. Cuando Carter vino aquí estaba como en unos 74 kilos, ahora está en 80.