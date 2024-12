El Marbella jugará contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey: "Queremos jugar en La Rosaleda"

El Marbella ha salido bien parado del sorteo de los 1/16 de final de la Copa del Rey. El equipo malagueño se medirá a un equipo Champions como el Atlético de Madrid. Sin tener opción a que le tocara Real Madrid o Barcelona que irían a equipos de 2a Federación, el equipo "colchonero" era la mejor opción. La Copa del Rey se celebrará en la festividad de reyes 3,4 o 5 de enero.

🏆 ¡¡¡ Qué Copa estamos viviendo ... y lo que nos falta !!! pic.twitter.com/BPZ4ONL3Nw

— Marbella FC (@marbella_fc) December 9, 2024

JUGAR EN LA ROSALEDA

No será la primera eliminatoria en la que el Marbella se mida al Atlético de Madrid, ya en la temporada 2009/10 el Atlético de Madrid ya fue rival copero del equipo "blanquillo".

El Marbella tendrá ahora que decidir donde juega esta eliminatoria que sigue siendo a partido único. El Banús Fútbol Center no reúne los requisitos para albergar un partido de este calibre. Cuenta con apenas 2000 localidades en una grada supletoria y sin luz artificial en el campo.

Jorge Álvarez, marbellí y héroe con su gol del pase del Marbella a esta ronda, habló en Deportes COPE Málaga de donde quieren jugar en el vestuario marbellí esta eliminatoria: "La Dama de Noche yo creo que se va a quedar pequeña para la gente que va a asistir a ese partido y si no me equivoco, yo creo que lo más cercano podría ser La Rosaleda, si no me equivoco. Entonces bueno, yo creo que un partido de ante el rival que nos viene, yo creo que en una Rosaleda se podría meter bastante gente, yo creo que bastante gente le encantaría ver ese partido", explica el carrilero del Marbella.

El vestuario marbellí está radiante con medirse a uno de los mejores de Europa: "De todos los que nos podía tocar, creo que es uno de los que más ilusión podía hacer y la verdad es que lo hemos vivido increíble. Estábamos todos, que acabamos de entrenar, viéndolo allí en un móvil y la verdad es que cuando, yo se lo dije a mis amigos, que les dije, va a tocar el Atlético, tengo el mensaje y, bueno, va a ser una experiencia increíble".

NO RENUNCIAN A NADA

El Marbella va a afrontar la eliminatoria con enorme ilusión, a partido único todo puede pasar: "El Atlético jugó la anterior eliminatoria contra un amigo mío que juega en el Cacereño y el Cacereño estuvo ganando hasta el minuto 83. Al final es 11 contra 11. En un partido pueden pasar muchas cosas y no tengo ninguna duda de que lo vamos a pelear como nadie"