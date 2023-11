Manu Molina en Deportes COPE Málaga: "Mi mayor reto es ascender al Málaga"

Llegó al Málaga a escasa hora y media para el cierre del mercado de fichajes. Durante todo el verano se había especulado con su llega, pero cuando todo parecía indicar que la última ficha de la dirección deportiva iría a parar para un delantero u hombre de banda, el director deportivo, Loren Juarros se decantó por su calidad en el centro del campo. El Manu Molina llegó y firmó. “es el mayor reto futbolístico de mi carrera. Devolver al Málaga a Segunda. Este club debe estar en el fútbol profesional”, comenta en un a entrevista en Deportes COPE Málaga.

??? @manu8molina “Yo he venido a ascender. Todos venimos con ese objetivo, aunque no guste decirlo, hay que ascender. Podemos hacer historia todos los que estamos en esta plantilla y el club. Esto es un reto para todos y vamos a pelearlo hasta el final. Quería este reto” pic.twitter.com/s4FIIgsSlJ — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 29, 2023

Su inicio como malaguista no ha sido fácil, primero debió adquirir el ritmo de competición y cuando parecía que se iba a ver su mejor versión, una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda frenó su progresión, “ya estoy bien, el otro día jugué 45 minutos, no me lo esperaba jugar tanto y en Murcia estuve muy a gusto. Yo soy un jugador de asociarse y nos salió todo. Vamos paso a paso”, comenta el onubense.





Tres semanas después, reaparecía contra el Alcoyano, y al fin el domingo, en un escenario de Primera División como la Nueva Condomina, se demostró la jerarquía y la calidad que puede dar a este Málaga para luchar por el ascenso. “Yo vine para eso, pasa ascender al Málaga. Hay que ser ambicioso. Cada quince días jugamos en un campo de Primera, con un ambiente de Primera y eso es un plus válido que nos hace a todos seguir en la pelea por subir”, subraya.

“El mercado al final te lleva a un sitio. Nunca dije que no. La última semana no me lo pensé. Esto es Málaga. No me he confundido. Jugar aquí es hacerlo en Primera, y el club lo es. Mi gran objetivo es devolver a este club a Segunda. Es un reto muy grande, el mayor de mi carrera” pic.twitter.com/n8JtOC6zvK — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) November 29, 2023

Sobre su posición en el campo, el onubense lo tiene claro: “De mediocentro o de media punta. Tener el balón. Me encanta de jugar en corto, de atraer al rival, asociarme, jugar y tocar mucho, aquí hay mucha calidad. Me encanta jugarla siempre, nada del pelotazo. La gente joven que hay aquí son increíbles. Que la presión que tenemos hay que llevarla a lo bueno no a malo"

ASCENDER

El mediocampista comentaba sobre el liderato que, “Me gusta estar ahí detrás. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros. Nos debe dar igual lo que hagan Castellón e Ibiza. Deben venir aquí. Además esto son rachas. Tenemos muchos lesionados y hemos vuelto y ahí estamos a tiro. Tranquilidad”

