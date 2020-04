Manolo Gaspar: "La voluntad de los jugadores y el sentir del 95% va a ser el de terminar lo que se empezó"

Sin acuerdo por ahora entre AFE-LaLiga-RFEF, los clubes comienzan a hacer sus cálculos sobre la plantilla que dispondrán si hay que jugar y acabar la competición, más allá del 30 de Junio. FIFA ya dijo que eso depende de cara país y estamento, así que habrá negociación, pero pocos jugaron cortarán sus contratos más allá de esa fecha: todos acabarán la temporada, si se acaba finalmente.

El director deportivo del Málaga es Manolo Gaspar, quien en una entrevista en Deportes COPE Málaga dejó caer que, "no creo que sea un problema”, comentó el director deportivo del Málaga CF, que apuntaba además que, “va a imperar el sentido común. No debe ser algo individualizado, sino general. No es lógico que termine el 30 de junio. No creo que haya ningún jugador que después del 30 de junio quiera abandonar el proyecto en el que está e irse a otro equipo sin terminar el campeonato. Si lo hay se cuentan con los dedos de una mano”, dijo.

➡️ @manologaspar20 “No creo que haya un jugador que se vaya de un equipo tras el 30 de junio. Imperará el sentido común y acabará lo que empezó en su día. La voluntad de los jugadores es esa. No creo que sea problema” — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) April 14, 2020

Y es que en el club malaguista, que hay que recordar que sólo tiene 18 fichas profesionales, seis jugadores acaban contrato en junio: Sadiku, Mikel Villanueva, Aarón Ñíguez, Lombán, Buenacasa y Luis Muñoz. Y ojo, deben volvero, José Rodríguez, Mula e Iván Rodríguez, pero no podrían ser inscritos, como parece que pasaría con algún jugar incluso de la plantilla actual, como Keidi Bare, al que hacerle profesional sería subirle de contrato.

DOBLE ESFUERZO

Pero jugar tres partidos a la semana para comprimir el final del campeonato y acabarlo de alguna manera, va en contra, por ejemplo, de esta escasez de plantilla que tiene el Málaga, "es un tema que llevamos todo el campeonato, no por esta situación nos va a dar más libertad. Más problemas vamos a tener, y dificultad para un once también. Si ya teníamos antes, ahora más. Pero lo veo lejos ahora, lo primero es ver cuándo vamos a empezar a entrenar", señalaba.

⚠ La RFEF dobla todos los Fondos de Garantía Salarial para los futbolistas



➡ Luis Rubiales traslada a los sindicatos la decisión adoptada para dotar seguridad a todos los jugadores del fútbol no profesional



ℹ Más info: https://t.co/0hzSEMvANc pic.twitter.com/g5iupkQEf7 — RFEF (@rfef) April 14, 2020

Todos los equipos parecen que se vana aponer de acuerdo que debe darse una pretemporada en el momento que decía el Gobierno y Sanidad, volver a jugar, "sí, es imprescindible una pretemporada. Por mucho que te quieras cuidar, las distancias, el ritmo cardiaco… Eso no se puede conseguir en tu casa. Hace falta una pretemporada, tenemos que intentar cuidar a los artistas del circo y para que no haya riesgos el jugador debe hacer una buena pretemporada, sentirse bien, tener un buen ritmo y después competir para estar todos más o menos bien", apuntó.

REAJUSTE

De otro modo está el reajuste financiero. Por ahora el Málaga solo plantea una negociación a la baja, pero evita el ERTE general en el club, "esperando noticias y ver cómo actuamos. Todos los clubes estamos en igualdad de condiciones en todos los escenarios"·, apunta en este sentido Manolo Gaspar.

¡Malaguistas, queremos que formes parte de este gran equipo! ��



La primera plantilla, su cuerpo técnico y la dirección deportiva ya tienen su camiseta solidaria ����



Adquiere la tuya aquí �� https://t.co/DkmkOEEowA#EstePartidoLoGanamosEntreTodos pic.twitter.com/lVDOGwpS2o — Málaga CF (@MalagaCF) April 2, 2020

La situación ahora con este confinamiento es de ver videos y negociar poco, "esto no para. Si algo positivo tiene este confinamiento en nuestro trabajo es que al estar todos los partidos grabados vamos ganando tiempo. En la normalidad te faltaban horas para poder ver vídeos. Está todo tan en el aire que lo que te queda es recabar información, ver situaciones reales, sondear el mercado, si ya la situación es una incógnita lo que va a pasar con el fútbol es mucho más", apuntaba Manolo Gaspar.