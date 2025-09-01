El Málaga ultima el mercado de fichajes con la mirada en un mediocentro

El Málaga afronta este último día de mercado con varias opciones abiertas para acabar de reforzar una plantilla que, pese a que está invicta en Liga y suma siete puntazos en estas tres jornadas de competición, está diezmada al perder en días la columna vertebral, Luis y Pastor. El Málaga firmará seguro un jugador antes de la medianoche.

El Málaga trabaja en estas últimas horas en firmar un mediocentro, lo ve más claro firmar un jugador de jerarquía en esa posición que la de un central. Y hoy puede pasar cualquier cosa. De los que se hablan, e incluso con interés, es de Unai Vencedor. Es el futbolista que tiene más complicado permanecer en San Mamés, debido a la increíble competencia que existe en su demarcación, la de centrocampista, donde Ernesto Valverde dispone de muchas alternativas y ya le hizo saber al jugador que debía marcharse. Con Vencedor existe un problema, lógico, por otro lado. Su ficha y lo que recibiría del cuadro vasco si rescinde. Y luego está que quiera bajar a Segunda, habiendo rechazado irse a Polonia, por ejemplo.

COPE Málaga Pastor en una sesión en el Anexo de La Rosaleda, donde se produjo la fortuita lesión.

Así que con este panorama el Málaga afronta el mercado final de fichajes con esa incertidumbre. Hay una cierta cantidad de dinero en el club para acometer un buen fichaje o incluso dos, quizá de menos jerarquía. Ahí es donde radica la toma de decisión final. El club malaguista va a firmar seguro a un jugador, hay situaciones avanzadas, pero no cerrada. Las lesiones graves de Luismi y sobre todo la última de Álex Pastor hace que hoy el Málaga apure el mercado para fichar.

TODOS QUIEREN A LOS MISMOS

El Málaga en este mercado pelea con equipos como Zaragoza, Granada o Racing, que buscan también esas zonas. El comienzo de liga está siendo de sobresaliente. La Rosaleda con llenos partidos tras partidos y lo que significa jugar en la Costa del Sol, son atractivos que se ponen en la mesa para un fichaje. Ahora le toca a Loren Juarros remangarse y actuar contrarreloj.