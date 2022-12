El Málaga ya tiene la oferta del Benfica para denunciar al Sporting de Braga a la FIFA por el "Caso Horta"

El "Caso Horta" no está cerrado ni muchos menos. Lo que fue el culebrón del verano, y que todo indicaba que podría ser el "gordo" de la lotería de Navidad para el Málaga, al final dejó al futbolista en su actual club, el Sporting de Braga y al Málaga sin recibir un sólo euro. Y eso que desde el mes de junio el Benfica, intentó por todos los medios llevarse al futbolista a sus filas. Pero siempre se encontró con la negativa del presidente del club portugués, Antonio Salvador.

El Málaga siempre asistió a esta negociación con expectación, sabiendo que tenía unos derechos adquiridos, pero que ellos no podrían tomar parte en las conversaciones, simplemente debían esperar. El Málaga se guardó un 33,3% del porcentaje de un posible traspaso de Horta y si la oferta que llegaba al Sporting de Braga superaba los 5 millones de euros, el club portugués debía aceptarla si el Málaga lo requería. Sin embargo, el equipo portugués se cerró en banda y desoyó todas las ofertas.

EL MÁLAGA YA TIENE LA OFERTA DEL BENFICA

Ahora el Málaga pretende hacer valer sus derechos. La entidad de La Rosaleda ya tiene por escrito la última oferta que le realizó el Benfica al Sporting de Braga, una oferta que según las fuentes consultadas por COPE Málaga, está en el entorno de los 17 millones de euros. Con esta oferta por escrito en poder del Málaga, el club malagueño ya tiene casi toda la documentación perfilada para presentar la correspondiente denuncia a la FIFA.

El Málaga cedió en 2016 a Ricardo Horta al Sporting de Braga, dentro del trueque que se hizo para la llegada de Juankar al Málaga. Fue en 2017 cuando se oficializó el traspaso y la adquisión en propiedad de Juankar al club blanquiazul. El Málaga, junto con un fondo de inversión encabezado por Jorge Mendes, se guardaban el 67% de un hipotético traspaso al jugador. De ese 67% al Málaga le correspondería el 50%, es decir que si finalmente la denuncia del Málaga llega a buen puerto y la cantidad que demanda el Málaga son 17 millones de euros, al club malaguista le podría corresponder una cantidad que reondaría los 5,6 millones de euros.

HACER VALER SUS DERECHOS

Una vez que se cerró el mercado veraniego de fichajes sin que el "Caso Horta" se resolviera, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, ya anunciaba que el club no se iba a qedar de brazos cruzados: "El tema es muy sencillo. El Málaga tiene un contrato con el Braga cuando se traspasó al jugador y eso hay que cumplirlo. El Málaga no ha entorpecido ninguna operación. Es tan sencillo como que si el Braga hubiera querido vendérselo al Benfica, lo podría haber hecho. Hemos tenido la visita de los representantes. Estamos recabando información, y a partir de ahí actuaremos. El contrato dice muy claro que si llega una oferta y no se acepta, tenemos una serie de derechos", decía Muñoz el pasado 5 de septiembre.

Con total seguridad, esta denuncia del Málaga ante la FIFA no se resolverá durante este mercado invernal, pero si la reclamación malaguista llega a buen puerto, ese dinero caería en el club de Martiricos como "agua de mayo" y podría servir para aumentar el límite salarial en próximos mercados de fichajes.

