El Málaga espera que se solucione el caso Horta, que está llamado a ser el culebrón del verano

Continúa el Caso Horta, el llamado culebrón del verano todavía no tiene un final claro. El Málaga que al principio era un espectador en un fichaje que parecía hecho, ha pasado a ser protagonista. El acuerdo entre los clubes portugueses es total, el trato se va a cerrar en 17,5 millones de euros más el jugador Gil Días, que tiene un valor de 3 millones de euros. El club malagueño guarda un porcentaje en caso de que el jugador portugués fuera traspasado, específicamente un 67 por ciento, de ese porcentaje el Málaga tendría un 33 por ciento para el límite salarial, lo que supondría unos 5 millones aproximadamente.

El club malaguista ya recibió una oferta a la baja, sin embargo los de martiricos se remiten a la cantidad que hay firmada en el contrato. Según señala el diario portuguésRecord, el director deportivo del club lisboeta, Rui Pedro y el agente del futbolista Carlos Gonçalves se han desplazado a Málaga, donde pasarán un par de días negociando el acuerdo con Muñoz, que ya dejó claro que el club malacitano se quería aferrar al contrato firmado en su momento. Estos encuentros están teniendo lugar sin António Salvador, presidente del Braga, lo que ha creado cierta disconformidad e incluso podría hacer saltar por los aires la operación.

No obstante, estas tres partes se han sentado a valorar cuál es la mejor opción para que el fichaje de Ricardo Horta por el Benfica pueda cerrarse. La entidad blanquiazul no cederá por menos de 4 millones de euros, por su parte, el Braga no aceptará menos de 15 millones de euros, tras dar al Málaga lo que le corresponde. En principio, tal y como señala el medio luso, no hay fricciones entre Salvador y Rui Costa, aunque llegar a un entendimiento y que todas las partes implicadas estén satisfechas no será un camino fácil.

Gonçalves, representante del futbolista, apoyó la decisión de Horta de elevar una queja a la FIFA sobre el Málaga, entendiendo que en Martiricos estaban impidiendo su llegada al Benfica. De momento ese movimiento no ha tenido efecto alguno y se espera que los roces queden aparcados tras las reuniones.

