El Málaga presenta a sus cinco nuevos jugadores, pero se mantiene a la espera de oficializar otros tres más

El día de ayer fue la presentación múltiple en La Rosaleda. Los cinco últimos jugadores en firmar por el Málaga CF, Juanfran, Bustinza, Febas, Fran Sol y Fran Sol, comparecieron de forma conjunta en la sala de prensa de Martiricos, realizando la posterior sesión gráfica sobre el césped del estadio. Además, ya están en la ciudad Jonás Ramalho y Rubén Yáñez, ambos jugadores se encuentran en La Rosaleda para firmar con el conjunto malagueño y que se incorporen a la disciplina antes de la concentración en Estepona. Por otro lado,Alex Gallarse ha desviculado del Girona Fútbol Club y se hará oficial en las próximas horas.

JUANFRAN

El nuevo lateral derecho del Málaga CF que tiene una dilatada trayectoria en LaLiga antes de su última etapa en Turquía, reconoció: “Tengo confianza en mí mismo y por eso estoy aquí. Este es un club de mucha presión y exigencia, pero estoy tranquilo y motivado”.

Juanfran lleva más de una semana entrenando a las órdenes de Guede en esta pretemporada. “Al míster le gusta trabajar duro y los entrenamientos de ahora son la gasolina para la temporada”, valoró. Añadió que “si quieres conseguir cosas grandes, hay que trabajar fuerte”. “Tiene que ser un año importante, con la ilusión de devolver el Málaga a Primera”, completó.

Por último, habló sobre la afición malaguista y del ambiente que se genera en La Rosaleda. “Estamos recibiendo ilusión y eso es una buena presión para trabajar y estar concentrados. Saber que van a estar allí es importante. De visitante es un campo complicado, porque no escuchas al de al lado. Ese apoyo es un punto muy grande para conseguir los objetivos”, concluyó.

BUSTINZA

La primera cuestión que respondió en la sala de prensa ‘Juan Cortés’ de La Rosaleda fue sobre su visión del equipo y la campaña venidera. “Ahora mismo todos partimos de la misma posición en LaLiga y uno se pone los mayores retos. Somos un montón de equipos que, si pudiéramos elegir, pelearíamos por el mismo objetivo. El trabajo que y la mentalidad tienen que ir en esa dirección”.

Bustinza se expresó acerca de los dibujos defensivos en los que se está haciendo hincapié. “Con el míster estamos trabajando diferentes sistemas y no estamos cerrados únicamente con tres atrás. He jugado en línea de cinco con Juanfran y me he sentido muy cómodo, igual que en línea de cuatro. No tengo problemas para jugar con un sistema u otro”, finalizó.

FEBAS

Preguntado, en primer lugar, por su vuelta, fue claro: “Comenté que tenía ganas de seguir. El club ha hecho su trabajo, he puesto mi granito de arena y espero que sea un año bonito”.



La experiencia como blanquiazul ha sido fundamental para que se produjera el retorno. “El año pasado fui feliz jugando y en la ciudad. Estaba contento y mi primera opción siempre fue volver. Estoy muy contento de estar aquí otra vez, estamos trabajando y dándolo todo para estar mejores que el año pasado”, se extendió.

Respecto al nuevo plantel que se ha encontrado, declaró: “Veo bastante hambre en el equipo, ganas de hacer bien las cosas, trabajando en los entrenamientos”.

Acabó hablando sobre la demarcación que puede ocupar. “El míster quiere que nos adaptemos a más de una posición, que seamos polivalentes. Que tengamos dos o tres opciones para encajar en el sistema”, incidió.

FRAN SOL

El ‘9’ malaguista admitió que “el perfil por el que ha apostado Manolo Gaspar es el de la experiencia y ese puntito de madurez que le va a venir bien a los chavales jóvenes con mucho talento“.

Habló también de adaptación en ataque con Rubén Castro. “Estamos complementándonos, él se coloca bien y tiene un don para el gol. Puedo dar trabajo, esfuerzo y goles para luchar por algo bonito”, analizó.

El delantero blanquiazul no quiso dar una cifra de goles, pero sí que razonó que le “gustaría marcar los goles que fueran a dar puntos. Ojalá marquemos diez goles cada uno y sumáramos 60 puntos con esos goles”.





RUBÉN CASTRO

El delantero canario indicó que vino al Málaga CF “por la confianza que me dio el entrenador, hablé con él y quería que estuviera aquí”.

“Tanto Manolo como el míster me hablaron de que iban a hacer un proyecto bueno para hacer cosas grandes”, añadió.

Importante para recalar en la disciplina blanquiazul han sido “las ganas de seguir y ser ambicioso. Vengo con la ilusión de uno de 25 años y eso es lo que me lleva a seguir jugando. Me encuentro bien, las lesiones me están respetando, vengo con mucha ilusión y ojalá este año siga haciendo muchos goles”.









