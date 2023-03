El Málaga despide a Lumor, Adrián deja la entidad y se reúne con Ndiaye por no entrenarse sin justificación

ya era mucha la pasividad existente y el clu malaguista de un tiempo a esta parte quiere poner orden. Las cosas no pasan por casualidad. El Málaga anunció que finaliza su vínculo profesional con Lumor Agbenyenu por motivos disciplinarios. El futbolista queda liberado de su contrato con el club malaguista desde este mismo miércoles, según informó a media mañana. El lateral zurdo, al que se le abrió un expediente disciplinario por retrasar su vuelta a Málaga en diciembre, deja el club con el triste bagaje de 193 minutos tres partidos, en dos partidos de liga y uno de copa. Lumor llegó al Málaga el 21 de octubre por recomendación de un agente a Manolo Gaspar y tras estar a prueba diez días firmó en el club malaguista hasta final de temporada. Luego resultó ser un fiasco absoluto, pero la necesidad de entonces mandaba.

De otro lado, el Málaga se verá mañana con Ndiaye. Y es que el senegalés no apareció este miércoles a entrenar. No dio explicaciones y el club hasta pasadas las 14 de la tarde no pudo contactar con él, versión del club. Nadie dentro del club pudo ni hablar con su agente o familiares. Una ausencia que ha molestado bastante en el club, ya que el viernes pasó lo mismo antes de viajar a Las Palmas, pero fue por un tema médico, un síncope, ya recuperado felizmente.

Mañana se reunirá el club con Ndiaye ???? https://t.co/qraHn5E7Yj — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) March 15, 2023

Al entrenar tanto lunes y martes, el club está muy molesto con la actitud del jugador de no aparecer hoy a entrenar sin causa justificada alguna, de ahí a que esté citado este jueves de urgencia con el Director General, Kike Pérez, con el que se reunirá y verán si hay sanción o no, dependiendo de lo que cuente el mediocentro y estudie el club malagueño.

ADRIÁN LÓPEZ SE VA

La otra salida del club, que no traumática porque era esperada, desgraciadamente, es la marcha de Adrián López. Lo ha intentado pero el físico no le ha dejado despedirse en el césped. El punta, con experiencia y calidad, no tuvo ya el favor del físico. "Siempre serás miembro de la Familia Malaguista, Adri. ¡Mucha suerte en tu futuro!", decía el mensaje, acompañado de una foto de su anterior etapa en el conjunto blanquiazul colgó en las redes. Estaba ejecitándose sin ficha y era difícil que entrase.