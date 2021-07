Málaga y Betis acuerdan la cesión del portero internacional Dani Martín

El Málaga se mueve al ritmo que marca el mercado, lento pero firme, aunque muchos clubs de Primera y Segunda tengan que variar su dura postura inicial y tengan que ceder, porque si no, sería imposible ocupar las fichas y aligerar límite salarial. Hoy en día el Málaga tiene mejor posición que muchos clubs por el trabajo en el límite salarial que muchos clubs hoy sufren, por ejemplo, para inscribir a sus nuevos jugadores, no es el caso del Málaga que ha inscrito lo que ha llegado.

�� Málaga y Betis acuerdan la cesión del portero asturiano Dani Martín. Era una petición de José Alberto López y hoy se ha conseguido cerrar la operación a falta del protocolo de la firma. Es una operación muy ventajosa en lo económico para el equipo malaguista #97.1FM pic.twitter.com/9R2KhD1y6W — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 29, 2021

Y eso es lo que ha ocurrido con la nueva cara de la portería malaguista. El siguiente en caer será el portero del Real Betis, Dani Martín. Es el cuarto guardameta en los de Manuel Pellegrini que les busca salida al asturiano y a Joel. La situación se había atascado puesto que el Betis no podía pagar gran parte de su ficha, pero la premura de tiempo, el límite salarial y demás, hace que al final haya acuerdo, el cual aún no es oficial, falta el protocolo de la firma. Las partes confían en hacer público el acuerdo de cesión en los próximos días. Hay que decir que el Málaga intentó traer a Willy Caballero. Lo intentó hasta donde pudo, era una buena opción de mercado claro, como no, agente libre e ídolo, pero se iba en sus pretensiones económicas. La Cueva trabaja todo… hasta donde puede siempre.

ACUERDO VENTAJOSO

No es un asunto menor, pero esta operación, finalmente, se ha podido hacer gracias a la cesión de las tres partes, siendo un acuerdo muy ventajoso para el club malaguista, ya que Dani era una petición expresa de José Alberto López, con el que coincidió en el Sporting y además es de su confianza. El jugador, que sale de una grave lesión del ligamento cruzado, tiene que jugar, disponer de minutos y llega a un club donde lo puede hacer y deberá pelear el puesto a Dani Barrio, otro gran portero. Manolo Gaspar vuelve a cerrar un buen acuerdo ventajoso y además fortalece la portería.

VUELTA AL ESTADIO

De otro lado, el Málaga volvió a pisar el césped del Estadio La Rosaleda este jueves 29 de julio, dos meses después de su último entrenamiento en el campo principal.

El Málaga acuerda la cesión de Dani, portero del Betis y es buen acuerdo en lo económico. Hay que decir que el Málaga intentó traer a Willy, claro, como no, agente libre e ídolo, pero se iba en sus pretensiones económicas. La Cueva trabaja todo… hasta donde puede siempre. — Javier Bautista  (@fjbautista) July 29, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta primera sesión en La Rosaleda de la pretemporada, el equipo trabajó desde las 9:00 horas por espacio de hora y media, empezando con un calentamiento en el que incidió en la técnica de cabeza, dividiéndose luego el grupo en dos, alternando trabajo preventivo y aspectos tácticos de finalización de jugadas.

CALERO Y CHAVARRÍA MEJORAN

Haitam, en su proceso de reincorporación progresiva, ha trabajado en las galerías interiores, mientras que Chavarría e Iván Calero se ejercitaron a caballo entre el gimnasio y el Anexo. La plantilla malaguista continuará su labor de pretemporada mañana viernes a las 9:00 horas en las instalaciones de La Rosaleda.