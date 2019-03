Luis Casimiro: "La Euroliga debe ser consecuencia de hacer un buen trabajo"

Unicaja se mide este domingo a las 17 horas al Tecnyconta Zaragoza, el partido lo podrás seguir desde las 16.30 horas en COPE MÁS Málaga 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga. El equipo malagueño quiere conseguir la victoria para seguir aspirando a la cuarta posición. La rutina ha cambiado para los hombres de Casimiro que ahora disponen de toda una semana para preparar los partidos de la ACB: "El objetivo diario es mejorar para lograr victorias de manera grupal e individual. Todo depende de detalles. No hablo de altibajos, somos regulares y queremos mejor. Ahora con semanas largas podemos mejorar ciertos aspectos del juego. Esos detalles básicos no lo podemos trabajar con el ritmo de partidos que llevámos. Detalles ofensivos y defensivos. Ese trabajo requiere una intensidad máxima de esfuerzo", explica el entrenador de Unicaja.

Los malagueños se verán las caras con el Tecnyconta Zaragoza, equipo que es décimo en la clasificación con 12 victorias y que está igualado en la octava plaza con el Iberostar Tenerife, como decía ayer en COPE Fran Vázquez la permanencia era el objetivo principal de esta temporada. Además llegan con la moral alta tras ganar al Baskonia: "Zaragoza está haciendo muy buena temporada. Llevan 2 victorias seguidas. Compiten muy bien y con roles muy definidos y lo están desempeñando al máximo. Partido complicado, como todos los de ACB y más en este momento de la temporada".

El técnico manchego no le preocupa demasiado la clasificación para la euroliga y prefiere centrarse en el trabajo diario: "La euroliga debe ser consecuencia de hacer un buen trabajo. Aún no se sabe. Debemos hacer un buen trabajo y a partir de ahí esperar acontecimientos para ver donde podríamos estar. A nivel profesional no debe condicionar".

Lo que no le ha gustado a Casimiro es el cambio de fecha del partido ante el Valencia Basket que Unicaja debía jugar el 14 de abril y que finalmente se ha aplazado al 24 de abril por la presencia de los valencianos en la final: "No ayuda porque es como las ventanas FIBA. Tendremos 15 días sin competición y luego condensación de partidos. Me hubiera gustado que hubiera mayor regularidad de partidos", comentó.