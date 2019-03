Fran Vázquez: " La euroliga es el sitio donde merece estar Unicaja"

Fran Vázquez volverá a verse las caras este domingo ante Unicaja. El pívot de Chantada, ahora enrolado en las filas del Tecnyconta Zaragoza estuvo este verano a punto de volver a Málaga tras su paso por el Iberostar Tenerife. "Estoy contento y adaptado al Tecnyconta Zaragoza. Siempre quieres echar raíces en los sitios pero la vida del deportista profesional es así y ya estoy adaptado a cambiar de equipo. Tuve opciones de regresar este verano a Málaga pero Unicaja finalmente barajó otras opciones y hay que aceptarlo. Yo como profesional no tengo nada que reporchar y tuve que buscarme las castañas en otros sitio y la verdad es que estoy encantado de estar en Zaragoza".

La campaña del Tecnyconta Zaragoza está siendo meritoria. A falta de 10 jornadas para que finalice la Liga Regular, el equipo maño tiene la permanencia casi atada y con 12 victorias está igualado con el Iberostar Tenerife en la octava plaza y sueña con volver a jugar el play off tras varios años complicados. "El objetivo era la salvación y lo estamos consiguiendo todo lo que venga ahora bienvenido sea. Hay que disfrutar lo conseguido con humildad y trabajo. Con Estudiantes y Murcia dimos mala imagen y nos desquitamos ante Baskonia. Tenemos buena química entre los jóvenes y los veteranos"".

Sobre la trayectoria de Unicaja Vázquez se pronuncia: "Tengo muchos amigos en Unicaja. Tuvieron una buena dinámica al principio y por las lesiones se la cortaron y luego es difícil volver al camino. Me duele por la gente que hay ahí. Les deseo lo mejor desde el lunes'. Sobre la nueva realidad de Unicaja y la euroliga, Vázquez, que vivido al Unicaja más exigente fue claro: "Me choca que la euroliga no sea un objetivo para Unicaja. En la euroliga es donde se merece estar. Siempre hay que aspirar a lo mejor".

El domingo a las 17 horas se volverán a ver las caras Fran Vázquez y Unicaja. Será a las 17 horas y te lo contaremos en directo desde las 16:30 h en COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga