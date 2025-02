Loren Juarros: "Entiendo la decepción, estamos decepcionados con nosotros mismos también"

Era el día más esperado. Tenía que hablar el responsable deportivo del Málaga, Loren Juarros. Una hora en La Rosaleda delante de una veintena periodistas para hablar de por qué el Málaga ha decidido no fichar a nadie tras años sin hacerlo. Entiende el club que no había nada que mejorase y tirará en esta segunda vuelta con lo que tiene.

Loren Juarros hizo una detallada explicación ante el malestar general, entendible, de que no hayan firmado a nadie, pese a la salida incluso de Castel, "entiendo la decepción en los que puedan pensar que ese jugador imprescindible. Sí, tiene su importancia, estamos decepcionados con nosotros mismos también en cierta medida. Si bien es cierto que desde el primer momento decidimos y valoramos que era la única posición que debíamos mejorar era la de delantero, el resto las teníamos bien cubiertas. Entiendo que haya cierta decepción, pero también hemos sacado 30 puntos en la primera vuelta, este grupo. Y es lo fundamental para que haya rendimiento, lo tenemos garantizado. Hemos puesto todo lo que hay que tener para un delantero, pero no es fácil que un delantero te garantice un rendimiento óptimo, no es barato cuando debes ir a por él. Ha sido una decisión consensuada, cuestionable, por supuesto, pero ha sido coherente con la situación del club y lo que se puede arriesgar. Tengo la tranquilidad de que los jugadores que están y han estado van a hacer que se palíe esta situación. Si alguien pensaba que el Málaga tenía la capacidad de encontrar un mirlo blanco que solucionara, estaba equivocado. Hemos manejado muchas situaciones, pero los que pensábamos que el perfil de jugador era imposible sacarlos y los que había disponibles no nos garantizaban fiabilidad para apostar por ellos. Y hemos decidido, en esa situación. Creemos en modelo, una manera de hacer, un proyecto”, subrayó Loren.

toda la confianza en chupe

El delantero que se afianzará en el primer equipo es Chupe. Del delantero canterano, Loren Juarros comentó que, “queríamos proteger la situación de un delantero, Chupete, que tenemos una estructura de club, que da un gran rendimiento en el filial, que estaba ahí siempre, quizá debe tener un poco más de participación ahora. A mí me hubiera gustado protegerlo, espero que todos los que decían que era el momento del chaval tengan la paciencia suficiente para entender que debe terminar de hacerse. Es joven, con mucha proyección, pero debemos esperar a que se haga. Va a estar en la dinámica del primer equipo bastante más, es la decisión del club. Era la única posición que entendíamos que se podía mejorar porque el resto está cubierta en número y rendimiento", señaló.

Loren además rebatió y explicó lo de estar decepcionado con uno mismo al no traer un delantero, situación que puede dar a entender como una laguna en la gestión, “estar decepcionado con una actuación de tu trabajo es reconocer que querías hacer algo y que por el motivo que sea no sale. Si tú lo elevas a que no soy capaz o no estoy validado... no sé si tú aciertas con tu vida profesional en todo. No sé cómo estás aquí y no en un sitio más alto. Hemos buscado una solución para el equipo, dar una herramienta más al míster, pero no iba a ser Cristiano o Benzema. Si alguien lo pensaba estaba muy equivocado. Que estamos decepcionados con esto que queríamos hacer, sí. Era muy fácil fichar a uno, dos o cuatro, pero reconocer las cosas como son, lo que se hace bien o mal, no creo que sea negativo. No llegar a esto y reconocerlo está bien, el que no se equivoque o no pueda conseguir una cosa que se ha planteado en la vida... Es cuestión de cada uno", enfatizó.

Loren reconoció la precariedad sobre en la que trabaja, pero apuntó un detalle. Nadie del club, bajo un parámetro económico, le impidió fichar, “lo establece La Liga con unos acuerdos generales por evitar situaciones anteriores, por deudas con Seguridad Social y Hacienda, es una medida de prevención para evitar problemas más gordos. Lo hemos vivido aquí, sobrepasando la capacidad de ingresos, que llevaban a impagos, a jugadores, a Hacienda, a proveedores, es algo que organiza y normaliza La Liga con unos criterios de viabilidad. Cuando tienes ese límite te limita. A todos nos gustan los jugadores buenos y ficharles”, comentó.

no habla de cordero ni kevin

Por último, Loren Juarros fue contundente a la hora de hablar de las renovaciones o de como están esas negociaciones con Cordero y Kevin Medina, “no hablo, yo trabajo para llevar a buen puerto todas estas situaciones. Pero lo que yo pienso me lo tengo que guardar para que no interfiera nada más. Sí son abiertas, abiertas. No es bueno que se radien las cosas. Yo hablo con los chicos todos los días, si tengo que decir algo se lo digo. No hablo aquí, sí con los jugadores y los representantes. De Kevin y Cordero no hablo, no voy a hablar nunca de jugadores y situaciones cuando hay negociaciones. Igual para Dioni”, así de directo.