La locura de José Miguel Gómez por el Málaga: "Nadie dijo que fuera fácil"

El malaguismo se echará de nuevo este domingo para apoyar al Málaga en Huelva. Se espera que unos mil malaguistas se den cita en el Nuevo Colombino y arrope al equipo a por su sexta victoria. Entre esos malaguistas volverá a estar José Miguel Gómez. Como en cada partido del Málaga pone a su equipo por delante de todo. José Miguel es vigilante de seguridad, está casado y tiene dos hijos, pero cuando juega el Málaga el tiempo se para a su alrededor. Su corazón es blanquiazul 100%, pero su padre quería transmitirle otros sentimientos: "Me hice malaguista siendo un niño de casualidad. Mi padre era del Real Madrid y eso era lo que se veía en la casa. Con 10 u 11 años me llevó a la Rosaleda y desde ese momento lo tuve claro. Oía los gritos de Super Basti y a partir de ahí la locura se ha hecho más grande"





ORGANIZACIÓN LABORAL

Cada vez que juega el Málaga, José Miguel tiene claro que él tiene que estar en la grada apoyando a su equipo cueste lo que cueste, y así se pegará una paliza y poder estar en Huelva: "El domingo saldré a las seis de la mañana de trabajar, a las nueve me montaré en el autobús para Huelva y tras llegar de madrugada, de nuevo, el lunes entraré a las seis de la mañana. Nadie dijo que fuera fácil".

Para poder llevar a cabo esta locura, José Miguel cuenta con la complicidad de su jefe y de sus compañeros. " Mi compañeros me ayudan bastante. Con el jefe hablé para que yo trabajara pero que tuviera libre pa ir a ver el Málaga. El domingo, para poder ir a Huelva, un compañero me hará el turno y yo se lo devolveré más adelante. Mis compañeros se portan en ese aspecto".





PEÑA SUPERBASTI

José Miguel combina su trabajo y su Málaga con la organización de los viajes en la Peña Superbasti que ya cuenta con medio centenar de aficionados en el autobús. Entre vigilancia y vigilancia siempre saca un hueco para atender a los malaguistas que quieren viajar con ellos: "Es una lñociura, tengo mi telefono y el de la peña, es una locuras. Estoy todo el día desde por la mañana hasta por la noche. Wasap, mensajes en twitter, instagram o correos, me paso todo el día contestando y anotando en una libreta quien va y quien falta por pagar. Hay un momento por la noche que tengo que parar y seguir por la mañana"





Jose Miguel es el padre del pequeño Hugo, el niño malaguista de sólo 4 años que recorrió junto a su progenitor los dos mil kilómetros que separan Lugo de Málaga ida y vuelta: "Él es un fiebre, canta las canciones de la grada y siempre me pregunta. Él es más fiebre que yo".





Gente como Josemi hacen que el fútbol y el deporte merezcan la pena y como dice el lema: "El Málaga es un sentimiento"