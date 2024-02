Las partidos del Málaga se convierten en un infierno para los vecinos de La Roca: "Es un peligro"

Los partidos del Málaga en La Rosaleda son una fiesta. Miles de malaguistas disfrutan cada 15 días de la presencia de su equipo en el estadio. Sin embargo, esta fiesta, para otras personas se convierte en un infierno y no por lo que sucede en el estadio, si no, por lo que pasa alrededor de él. Justo al lado del estadio se encuentra el barrio de "La Roca", lugar de paso habitual de los aficionados del Málaga. Los vecinos de la Roca están habituados a los ruidos que se generan en el barrio los días de partido, sin embargo, en los últimos tiempos, esos ruidos han ido a más.





QUEJAS VECINALES

La Asociación de Vecinos de La Roca se queja de la concentración en una plaza del barrio de cientos de miembros del Frente Bokerón que les impiden el descanso. Es el caso de Antonio Delgado, vecino de La Roca desde el año 1981 que explica la situación de los vecinos: "Ya no son las molestias del ruido, la cosa ha ido a más. Ya es el peligro de bengalas, petardos y cohetes en las fachadas de los edifcios y tememos que entren dentro de las casas y salga el edificio ardiendo, a parte de gritos xenófobos y fascistas. El problema no es sólo un rato antes de los partidos. Llegan a estar 10 – 12 horas. Cantando, bebiendo, comiendo ensuciando el barrio y orinando en las esquinas. Hasta el día de hoy nadie ha puesto remedio", se queja el vecino.





Ayuntamiento, vecinos y el Málaga C.F. busca una solución para solventar el problema. Se ha llegado a planterar la creación de una Fan Zone, pero de momento no se ha llevado a cabo, y ni si quiera parece que sea la solución a corto plazo. De nuevo, en este último partido del Málaga en La Rosaleda, hasta 300 personas de concentraron en la misma zona: "Ayer hubo concentración de aficionados desde las siete de la mañana comiendo y bebiendo y con los cánticos de que no nos lo moverán. El conflicto se genera en La Rosaleda cuando juega el Málaga, no cuando hay otro evento. Ellos dicen que son el Frente Bokerón y que de esta zona no lo moverán. Nos sentimos intimidados. El peligro es evidente. Cuando un vecino aguanta esto durante horas y horas no sabe como puede reaccionar", explica Antonio Delgado.

SANCIONES

Este domingo la Policía Nacional ha levantado nueve actas de sanción en el dispositivo llevado a cabo en la zona de La Roca a algunos de los aficionados que se concentraron en este zona. En concreto la Policía identificó a: cinco de ellas son por arma, tres por droga y una por desobediencia. Ell operativo policial se llevó a cabo desde las 09.00 horas con unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), aunque no se registraron incididentes ni encendido de bengalas.

El Frente Bokerón, grupo ultra a los que se les acusa de estos actos, emitió un comunicado donde niega que haya algún altercado en la zona: "Nuestras clásicas previas en La Roca. Donde se congregan malaguistas de todas las edades. Promoviendo unión y sentimiento por el Málaga Club de Fútbol. En estas previas, es importante destacar que no ha habido ningún tipo de incidente; al contrario, lo que se respira es malaguismo por todos lados. Con esta acción, una vez más, José María busca desacreditar a nuestro grupo y tratar de debilitar nuestras fuerzas".

Ahora le toca actuar al ayuntamiento para solventar este problema y que la fiesta sea para todos.